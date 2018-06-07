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張正偉致勝安 富邦終止對戰統一12連敗

發稿時間：2018/06/07 22:51

最新更新：2018/06/07 22:51

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（中央社記者黃巧雯新北7日電）中華職棒富邦悍將今天與統一獅交手，前7局2比2平手，富邦8局下靠著張正偉敲出安打，一口氣攻下2分，終場就以4比2贏球，終止對戰12連敗，郭泓志中繼拿下本季第3勝。

統一獅今天推出洋投瑞安迎戰富邦悍將洋投布魯斯，兩隊前4局都未能攻下分數，獅隊5局上靠著潘彥廷安打和富邦守備失誤，攻下第1分，富邦悍將5局下隨即反擊，靠著范國宸高飛犧牲打追平比數。

布魯斯6局上遇到亂流，保送潘武雄，被蘇智傑敲安後，富邦換上張耿豪救火，仍被郭阜林揮出帶有1分打點安打，但富邦6局下再靠著保送、投手傳球失誤，以及張正偉安打，再度將比數扳成2比2平手。

富邦悍將8局下趁著統一獅投手王鏡銘控球失去準星，一出局靠著2個保送，攻占一、二壘，黃竣彥登板救火，又發生暴投，隨後被張正偉敲出安打帶有2分打點，終場富邦就以4比2獲勝，終止對戰12連敗。

因Lamigo桃猿今天對戰中信兄弟贏球，富邦悍將確定無緣上半季冠軍，成為第2支被淘汰的球隊。

富邦悍將投手郭泓志第8局登板中繼，投1局無失分，用15球，被敲出1支安打，送出1次三振，拿下本季第3勝。

談到布魯斯投5局失2分（1分自責分），富邦悍將總教練葉君璋表示，布魯斯投球有時突然一局會出現狀況，或因運氣不好、守備沒幫忙，但他認為布魯斯投球內容不會差太多，今天失分都是守備上問題。

張正偉單場5打數4安打，包辦3分打點，獲選單場MVP，他表示，上場打擊時，主要鎖定喜歡的球進行攻擊，只想要把隊友送回來，儘管每次打擊都會有壓力，但他試著把壓力轉化成動力，享受每一場比賽。

中斷對戰富邦12連勝，統一獅總教練黃甘霖指出，紀錄遲早會破，中斷紀錄對獅隊而言反而更沒有壓力，後續比賽球員會想盡辦法贏球。

統一獅與桃猿爭奪上半季冠軍，獅隊今天輸球後，加上排名首位桃猿贏球，已落後桃猿2.5場勝差，黃甘霖表示，每場比賽對獅隊都很重要，要想盡辦法拿勝利，對於獅隊和桃猿而言，壓力一定比較大，最後9場比賽相信獅隊還有機會。（編輯：張芷瑄）1070607

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