超級搶十獲勝 詹詠然法網混雙首度奪冠

詹詠然（右）和克羅埃西亞多迪格（左），是這次法網混雙第2種子，兩人7日在混雙決賽對上大會頭號種子，以2比1擊敗對手奪冠，這是詹詠然生涯首座大滿貫混雙冠軍。（圖取自法國網球公開賽推特twitter.com）