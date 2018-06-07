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超級搶十獲勝 詹詠然法網混雙首度奪冠

發稿時間：2018/06/07 23:00

最新更新：2018/06/07 23:40

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詹詠然（右）和克羅埃西亞多迪格（左），是這次法網混雙第2種子，兩人7日在混雙決賽對上大會頭號種子，以2比1擊敗對手奪冠，這是詹詠然生涯首座大滿貫混雙冠軍。（圖取自法國網球公開賽推特twitter.com）詹詠然（右）和克羅埃西亞多迪格（左），是這次法網混雙第2種子，兩人7日在混雙決賽對上大會頭號種子，以2比1擊敗對手奪冠，這是詹詠然生涯首座大滿貫混雙冠軍。（圖取自法國網球公開賽推特twitter.com）

（中央社記者李晉緯台北7日電）台灣女將詹詠然首度在法網混雙爭冠，她和克羅埃西亞搭檔多迪格在歷經超級搶十後，以2比1擊敗對手奪冠，這是詹詠然生涯首座大滿貫混雙冠軍。

詹詠然和克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig），是這次法網混雙第2種子，兩人今天在混雙決賽對上大會頭號種子，加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和克羅埃西亞選手帕維奇（Mate Pavic），爭奪冠軍。

詹詠然和多迪格首盤3度破發，先以6比1拿下後，次盤一路戰到搶七，詹詠然和多迪格一度以5比1領先，但對手連下6分，反以7比6（7比5）扳平比數。

決勝盤的超級搶十，雙方一路拉鋸，在8比8平手後，詹詠然與多迪格連下兩分，以10比8拿下決勝盤，成功奪冠。

詹詠然與瑞士女將辛吉絲（Martina Hingis）在去年的美國公開賽拿下女雙冠軍，而過去詹詠然在大滿貫賽事混雙的最佳成績，是2011年在澳網獲得的亞軍，今天拿下冠軍，是詹詠然生涯第2座大滿貫冠軍，也是首座大滿貫混雙金杯。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070607

延伸閱讀》詹詠然法網混雙摘冠 台將大滿貫史上第一人

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