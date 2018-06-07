/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傅達仁NBA陳偉殷谷阿莫
>rss

FIFA新排名德國居冠 世足賽奪冠大熱門

發稿時間：2018/06/07 23:02

最新更新：2018/06/07 23:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社巴黎7日綜合外電報導）根據國際足球總會（FIFA）今天公布的最新月度世界排名，上屆世界杯足球賽冠軍德國隊仍盤踞榜首。本屆世足賽14日將在俄羅斯開踢之際，德國隊具備踢進決賽的信心優勢。

法新社報導，協助德國隊2014年世足賽奪冠的關鍵選手門將諾伊爾（Manuel Neuer），原本因傷長期缺席比賽。所幸如同國家隊護身符的諾伊爾現已復出，令德國隊在本屆世足賽的聲勢看好。

曾5度在世足賽奪冠的巴西，則居FIFA最新世界排名第2位。他們目前擁有明星球員內馬爾（Neymar），且全隊狀態良好。

排名第3是多方面表現出色的比利時隊，第4名是擁有「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的歐洲冠軍隊葡萄牙，第5名則是梅西（Lionel Messi）所屬的阿根廷隊。

排名第6至第10的國家隊依序是瑞士、法國、波蘭、智利和西班牙。前10名除波蘭和西班牙排名互換，其餘和5月名次相同。

英國賭盤莊家似乎也認同FIFA最新排名的冠亞軍，因他們最看好德國和巴西在本屆世足賽奪冠，賠率僅1賠5；其次看好西班牙、法國和阿根廷。

這回地主隊俄羅斯因連續7場比賽未得勝，在FIFA最新排名下降4名，跌到第70名。他們將在14日的世足賽首場比賽和沙烏地阿拉伯對踢。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070607

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP