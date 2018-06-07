FIFA新排名德國居冠 世足賽奪冠大熱門

（中央社巴黎7日綜合外電報導）根據國際足球總會（FIFA）今天公布的最新月度世界排名，上屆世界杯足球賽冠軍德國隊仍盤踞榜首。本屆世足賽14日將在俄羅斯開踢之際，德國隊具備踢進決賽的信心優勢。



法新社報導，協助德國隊2014年世足賽奪冠的關鍵選手門將諾伊爾（Manuel Neuer），原本因傷長期缺席比賽。所幸如同國家隊護身符的諾伊爾現已復出，令德國隊在本屆世足賽的聲勢看好。



曾5度在世足賽奪冠的巴西，則居FIFA最新世界排名第2位。他們目前擁有明星球員內馬爾（Neymar），且全隊狀態良好。



排名第3是多方面表現出色的比利時隊，第4名是擁有「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的歐洲冠軍隊葡萄牙，第5名則是梅西（Lionel Messi）所屬的阿根廷隊。



排名第6至第10的國家隊依序是瑞士、法國、波蘭、智利和西班牙。前10名除波蘭和西班牙排名互換，其餘和5月名次相同。



英國賭盤莊家似乎也認同FIFA最新排名的冠亞軍，因他們最看好德國和巴西在本屆世足賽奪冠，賠率僅1賠5；其次看好西班牙、法國和阿根廷。



這回地主隊俄羅斯因連續7場比賽未得勝，在FIFA最新排名下降4名，跌到第70名。他們將在14日的世足賽首場比賽和沙烏地阿拉伯對踢。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070607