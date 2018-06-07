藍寅倫開轟助桃猿贏球 領先統一獅2.5場勝差

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）中華職棒Lamigo桃猿隊今天對戰中信兄弟，靠著藍寅倫單場2支安打，還揮出兩分砲，共貢獻4分打點，終場就以9比6勝出，領先排名第2的統一獅2.5場勝差。



暫居上半季龍頭的Lamigo桃猿隊，今天推出克恩三世先發出戰中信兄弟本土投手蔡齊哲，蔡齊哲此役僅投3局，狂失6分退場，包括2局上被藍寅倫掃出2分全壘打，鄭凱文接手投3局無失分，洪宸宇、鄭錡鴻、吳哲源第7局起輪流登板，合計掉3分，僅鄭錡鴻無失分。



儘管克恩三世首局就被陳子豪擊出二壘安打帶有1分打點以及張志豪兩分砲，攻下3分，但隨後穩住，第2至5局未再失分，直到6局下才再度被張志豪狙擊，揮出陽春砲，掉1分。



中信兄弟第8局先追回1分後，9局下林智勝上場代打，在一壘有人情況下，從桃猿終結者陳禹勳手中敲出二壘安打帶有1分打點，但後續打者未能再添分數，終場桃猿就以9比6獲勝。



藍寅倫5打數2安打，包括1發全壘打，進帳4分打點，拿下單場MVP。



由於統一獅隊今天對戰富邦悍將輸球，桃猿與統一獅勝差擴大至2.5場，桃猿隊有機會明天點亮魔術數字，最快13日封王。



中信兄弟王勝偉因傷下二軍，今天升上潘志芳，第6局上場代打，本季初登場，2打數無安打，吞下1次三振。（編輯：張芷瑄）1070607