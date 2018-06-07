詹詠然法網混雙摘冠 台將大滿貫史上第一人

詹詠然（右）這次在大滿貫法網和克羅埃西亞選手多迪格（左）搭檔，以2比1扳倒大會頭號種子。（圖取自法國網球公開賽推特twitter.com）

（中央社記者李晉緯台北7日電）台灣女將詹詠然和搭檔今天在法網混雙歷經超級搶十，扳倒大會頭號種子，以2比1奪冠，這是詹詠然個人，也是台灣選手的首座大滿貫混雙冠軍。



詹詠然這次在大滿貫法網和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）搭檔，今天在決賽遭遇頭號種子加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和克羅埃西亞選手帕維奇（Mate Pavic）的組合。



比賽首盤，詹詠然和多迪格首局就破發成功，前4局兩破、2保以4比0領先，對手保住第5局的發球局後，詹詠然和多迪格隨即以1保、1破回應，先以6比1輕鬆拿下首盤。



次盤雙方一陣保發後，詹詠然和多迪格在第8局破發後，取得5比3領先，但對手1破、1保，以5比5扳平，之後雙方各自保發，將比賽帶進搶七，搶七大戰中詹詠然和多迪格一度以5比1領先，但對手此時連下6分，讓詹詠然和多迪格6比7（5比7）丟掉，也使戰局回到原點。



決勝的超級搶十，雙方3比3平手後，詹詠然和多迪格連拿兩分站上領先，之後對手雖曾扳平，但關鍵時候出現要命失誤，讓詹詠然和多迪格連拿兩分收尾，以10比8鎖定勝利。



詹詠然和多迪格最終以2比1獲勝，首度搭檔就拿下冠軍，這是詹詠然生涯首座大滿貫混雙冠軍，也讓她成為台灣選手奪得大滿貫混雙冠軍的第一人。1070607