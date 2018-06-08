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共享9冠辛吉絲助陣 詹詠然法網混雙摘冠

發稿時間：2018/06/08 00:26

最新更新：2018/06/08 00:26

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（中央社記者李晉緯台北7日電）和台灣網球女將詹詠然聯手拿下9座女雙冠軍的瑞士名將辛吉絲，今天到法網現場為詹詠然打氣，士氣大振的詹詠然也在混雙收下她個人，也是台灣選手的首座大滿貫賽混雙冠軍。

詹詠然首次和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）合作，今天在大滿貫法網混雙決賽，以6比1、6比7（5比7）、10比8，扳倒頭號種子、加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和克羅埃西亞選手帕維奇（Mate Pavic）的組合奪冠。

這座冠軍是台灣選手在大滿貫賽的首座混雙冠軍，也是詹詠然繼2017年的美網女雙冠軍後，生涯的第2座大滿貫賽冠軍。

詹詠然去年和現已退休的瑞士傳奇名將辛吉絲（Martina Hingis）搭配，兩人聯手闖進9次女雙決賽，最後全部成功奪冠，其中包括詹詠然在美網收下的生涯第一座大滿貫冠軍。

辛吉絲、詹詠然去年先後登上並共享雙打世界球后寶座，也一起站上年終世界第一，並獲國際網球總會（ITF）2017年世界冠軍獎項，還在6日一起在法國巴黎領獎。

今天辛吉絲特地到球場看球，詹詠然在致詞時也特別感謝辛吉絲的支持，她說：「我要特別感謝我的前女雙搭檔辛吉絲，謝謝妳到場為我們加油。」

除了感謝球迷到場來看這場冠軍賽，詹詠然也十分感謝搭檔多迪格，她透露一開始她曾拒絕多迪格的邀約，「因為當時我不想打混雙的比賽」，但多迪格不放棄，再度提出邀約，「最後我才點頭答應，所以今天我要特別感謝他」。

最後詹詠然向媽媽、妹妹詹皓晴等人致謝後，也特別提醒大家，希望大家接下來能到場為詹皓晴加油。（編輯：林治平）1070608

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