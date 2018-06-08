納達爾後來居上挺進法網4強 力拼第11冠

（中央社巴黎7日綜合外電報導）西班牙網球名將「蠻牛」納達爾今天後來居上，以4比6、6比3、6比2和6比2擊退阿根廷對手史瓦茲曼，挺進法國公開賽準決賽，向贏得第11座法網冠軍盃再邁近一步。



法新社報導，世界排名第一的納達爾（Rafael Nadal）與史瓦茲曼（Diego Schwartzman）這場8強賽昨晚登場，但因雨叫停後今天重燃戰火。納達爾昨天因場地潮濕陷入苦戰，今天太陽出來後終於發威，在第4個賽末點擺平糾纏不休的對手。



已16次贏得大滿貫賽冠軍的老將納達爾是第11次挺進法網準決賽，成為有史以來在一項大滿貫賽締此佳績的第3位男選手。先前只有美國老將康諾斯（Jimmy Connors）在美國公開賽以及瑞士好手費德瑞（Roger Federer）在溫布頓錦標賽和澳洲公開賽有此表現。



32歲的納達爾下一戰將遭遇阿根廷第5種子戴波特羅（Juan Martin del Potro）。飽受傷勢所苦的戴波特羅經歷3小時50分鐘激戰，以7比6（7比5）、5比7、6比3和7比5擊敗克羅埃西亞第3種子西里奇（Marin Cilic），得到晉級準決賽與納達爾交鋒機會，賽後喜極而泣。（譯者：林治平）1070608