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英格蘭10連不敗迎向世界盃 教頭催出進攻心態

發稿時間：2018/06/08 10:21

最新更新：2018/06/08 10:21

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（中央社英國里茲7日綜合外電報導）英格蘭足球隊在世界盃足球賽開打前最後一場熱身賽，今天2比0擊敗哥斯大黎加，帶著連10戰不敗的佳績前進俄羅斯；總教練賽前曾對全隊下令「我要看到失誤」。

總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）說：「賽前我對全隊講，今晚我要看到失誤，如果沒有失誤，那才代表有問題。因為只有這樣，我們才能進入我們想要的進攻心態。」

英格蘭將在11天之後展開世足賽首戰，18日在小組賽對上突尼西亞。回顧過去將近一年，英格蘭隊連10場比賽未嘗敗績。

今天在這場多次輪替換將的熱身賽中，來自英超曼徹斯特斯特聯隊的20歲小將拉許福特（Marcus Rashford）踢出明星級水準。

拉許福特本季尾聲在曼聯陣中表現不理想，今年只踢進4球，受到曼聯總教練莫里尼奧（Jose Mourinho）尖銳批評。

但拉許福特今天在隊長凱恩（Harry Kane）沒有上場的情況下，與瓦爾迪（Jamie Vardy）先發擔綱前鋒。從25碼處一記射向球門上方角落的進球，證明拉許福特能夠擔當大任。

總教練邵斯蓋特認為，拉許福特需要在場上展現自我，並且不怕犯錯。

邵斯蓋特稱讚，拉許福特今天踢進的是「世界級」進球，而且他更高興的是，拉許福特在場上拿出全方位表現。

邵斯蓋特向記者表示：「最讓我高興的是，拉許福特今晚很享受足球。他在場上踢球的時候信心十足。」

邵斯蓋特說：「我認為他串連攻勢做得很棒。那一記射門很精彩，而且他為了球隊盡心盡力。」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070608

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