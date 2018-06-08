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涉假帳號抨擊球員 美職籃76人總裁辭職

發稿時間：2018/06/08 11:20

最新更新：2018/06/08 11:20

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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人表示，總裁柯蘭基羅（Bryan Colangelo）妻子在推特設假帳號，讚許丈夫功勞又批評球員的事情曝光後，柯蘭基羅今天辭職。

法新社報導，費城76人經營合夥人哈瑞斯（Josh Harris）說，這起指控上週遭爆，有關單位展開調查，柯蘭基羅隨後提交辭呈。

哈瑞斯說：「顯然，布萊恩（柯蘭基羅）與我隊的關係，以及他率領76人往前邁進的能力都已折損。」「柯蘭基羅意識到此事將對球團造成不利影響，因此提出辭呈。」

體育新聞網站The Ringer日前踢爆，說柯蘭基羅以假身分秘密經營5個推特帳號，用它們肆意抨擊76人球員及教練團。

上週柯蘭基羅發布聲明，承認匿名使用The Ringer所指的其中一個推特帳號，不過否認自己和其他4個帳號有關聯。

76人委任紐約一家律師事務所調查這項指控，最後發現帳號的背後操手，是柯蘭基羅的妻子鮑丹妮（Barbara Bottini）。

律師團說，鮑丹妮承認設置帳號並發文。不過，調查沒有發現與柯蘭基羅涉案的證據。

他們也提到，鮑丹妮提交手機給調查人員分析前，曾將手機「重置回原廠設定」，恐限制與妨礙調查結果。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070608

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