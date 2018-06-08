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法網4強決戰紅土天王納達爾 戴波特羅放手一搏

發稿時間：2018/06/08 11:52

最新更新：2018/06/08 11:52

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）阿根廷名將戴波特羅今天將在法國網球公開賽男單4強，決戰西班牙「紅土天王」納達爾。戴波特羅表示自己「沒有包袱」，將會放手一搏。

法新社報導，曾在美國公開賽封王的戴波特羅（Juan Martin del Potro）頻受腕傷所擾，兩年前差點退出網壇。他先前說，在羅馬名人賽傷到腿後，「最後一刻才會決定」是否參加法網。

不過時間快轉12天，這位阿根廷暖男如今準備迎戰法網10冠王納達爾（Rafael Nadal），這是戴波特羅2009年以來首度挺進法網4強。

他昨天在8強賽以7比6（7/5）、5比7、6比3、7比5擊敗克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic），顯然萬般情緒湧上心頭，賽後在場邊喜極而泣。

戴波特羅說：「我真的很高興做出正確決定，選擇參賽。我現在狀態很不錯。」他說：「我來這裡沒有抱很大期待，只是想在一場場的比賽中看看身體感覺如何。」

他昨天還說：「現在我進4強，對我來說代表好事，所以我明天沒有包袱。我對上紅土天王會如何，讓我們拭目以待。」

納達爾先前只要在法網挺進4強就必定奪冠，不過他知道，戴波特羅是危險的對手，不容小覷。納達爾生涯與他交手戰績9勝5敗。

坐擁16座大滿貫賽單打金盃的納達爾說：「戴波特羅今年戰績告捷，他擁有驚人的潛力。」他說：「我必須積極進攻。如果我都在防守，沒有掌握強度，恐怕就會輸。」

勝方將在決賽出戰義大利大黑馬切奇納托（Marco Cecchinato）或奧地利的提姆（Dominic Thiem）。（譯者：盧映孜/核稿：林憬屏）1070608

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