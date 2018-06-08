李慧君亞青田徑賽標槍奪金 中華隊金牌開張

台灣全國女子標槍紀錄保持人李慧君，8日在2018亞洲青年田徑錦標賽女子標槍決賽，最後一擲繳出55公尺36，拿下本屆亞青賽中華隊首金。中央社記者龍柏安攝 107年6月8日

（中央社記者龍柏安日本岐阜8日電）台灣全國女子標槍記錄保持人李慧君，今天在2018亞洲青年田徑錦標賽女子標槍決賽，最後一擲繳出55公尺36，逆轉超車，拿下本屆亞青賽中華隊首金。



今年5月底李慧君才在台灣田徑國際公開賽飆出56公尺50全國紀錄，轉戰亞青田徑錦標賽後，狀況仍維持在高檔。她拿下金牌後，酷酷地說：「我覺得還可以更好。」



李慧君在第4擲繳出53公尺40，一度排在第2，直到最後一擲才超車逆轉日本選手武本紗榮。她坦言，問題還是一樣，槍頭老是壓不下來；最後一擲前，她只想做好動作，把速度跑出來，不去想排名與成績，當出手後，「我就知道應該超過55公尺」。



李慧君竄上排頭後，中國選手戴倩倩仍有最後一擲機會，不過李慧君透露：「她擲槍前跨步明顯軟腳，還沒出手我就知道金牌入袋了。」



台灣男子標槍名將鄭兆村去年世大運擲出91公尺36亞洲紀錄，也是雅加達亞運國手，李慧君達到亞運參賽標準後，也有機會和鄭兆村一起訓練。她透露，「學長有時候也會主動提點我一些動作上的問題，對我有很大的幫助。」



李慧君說，能和鄭兆村一起訓練，是非常夢幻的一件事，她希望和學長看齊，在今年亞運突破60公尺大關，「我相信自己沒有極限」。（編輯：黃瑞弘）1070608