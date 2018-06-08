MLB比克斯初登板首局丟5分 老虎咬破紅襪

（中央社波士頓7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟底特律老虎今晚作客波士頓，以7比2咬破紅襪，24歲紅襪左投比克斯（Jalen Beeks）初登板，首局就挨轟5分。



路透社報導，老虎前兩戰皆輸，今天扳回一城，中斷紅襪4連勝，另也敲出10支安打，是前兩場安打數的總和。



老虎希克斯（John Hicks）和馬丁（Leonys Martin）第一局雙雙送回兩分，馬丁隨後轟出飛越綠色怪物（Green Monster）的左外野全壘打。



紅襪左投帕莫蘭茲（Drew Pomeranz）因肱二頭肌肌鍵炎休戰，比克斯代班先發。比克斯先前效命小聯盟3A級的包塔克特紅襪（Pawtucket Red Sox），先發10場戰績3勝3敗、防禦率2.56，附帶聯盟最高80次三振，奪三振數13。



但對上老虎就沒那麼輕鬆了。比克斯開局雖先三振瓊斯（JaCoby Jones），隨後卡斯特亞諾斯（Nicholas Castellanos）就敲出二安，卡布瑞拉（Miguel Cabrera）獲得保送上壘。



儘管指定打擊馬丁尼茲（Victor Martinez）擊飛球出局，坎德拉里奧（Jeimer Candelario）稍後就敲出左方二安；希克斯補右方一壘安打，送回壘上兩名跑者。再3球後，馬丁擊出反方向全壘打，是他本季第8轟。（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070608