NBA新秀第一隊庫茲馬 盼與布萊恩練球

NBA年度新秀第一隊成員庫茲馬（Kyle Kuzma）（前中）首次訪台，8日到新北市中和國中與球迷相見歡，談到對台灣的印象，他表示，感受到許多人對籃球的熱愛，也對台灣的食物印象深刻，「水餃和牛肉麵是我最喜歡的台灣小吃」。中央社記者李晉緯攝 107年6月8日

（中央社記者李晉緯台北8日電）NBA湖人隊新星庫茲馬（Kyle Kuzma）今天表示，他很開心能達成入選年度新秀第一隊的目標，季外會持續鍛鍊，希望有機會能和偶像布萊恩（Kobe Bryant）一起練球，也盼湖人未來能成為具爭冠實力的球隊。



美國職籃（NBA）洛杉磯湖人隊以首輪第27順位選入的前鋒庫茲馬，本季繳出平均16.1分、6.3籃板、1.8助攻的成績，並以93票獲選年度新秀第一隊。



受邀前往新北市中和國中，出席球迷見面會的庫茲馬談到，這個球季對他來說「非常美好」，因為本季他的目標之一，就是要拿出好的表現，進到年度新秀第一隊，「很高興我的努力獲得成功」。



談到自己在季外的目標，庫茲馬表示，他想要變得更強壯，「這能讓我在場上有更好的表現」，所以這將是他季外最重要的目標之一。當被問及是否想接受偶像布萊恩的指導，庫茲馬表示，「有機會的話當然好，但要看時間能否配合得上。」



庫茲馬的母隊湖人，本季戰績35勝、47敗，未能擠進西區前8，無緣進軍季後賽，庫茲馬對此表示，湖人也想成為具爭冠實力的球隊，「今年我們表現得很好，也比去年進步很多，我們必須持續努力，並試著獲取更豐富的經驗」，就像金州勇士一樣，之所以能問鼎總冠軍，就是因為陣中有很多經驗豐富的球員。（編輯：管中維）1070608