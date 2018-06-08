林煜清10日先發 高國輝上半季不會歸隊

（中央社記者黃巧雯新北8日電）中華職棒富邦悍將總教練葉君璋今天表示，林煜清可望10日先發，先前下二軍的林益全下週將歸隊，但高國輝上半季應該不會回到一軍。



林煜清先前從中繼轉任先發，5月27日本季首度先發對中信兄弟，5月30日隨即下二軍，透過比賽增加續航力。葉君璋今天賽前預告，林煜清10日將先發出戰Lamigo桃猿隊。



富邦悍將上半季確定爭冠無望，先前已開始進行一、二軍調整，趁機磨練潛力新秀，將狀況不佳的高國輝下二軍調整，林益全則因疑似腎結石而下二軍。



葉君璋表示，高國輝上半季應該不會歸隊，6月1日下二軍的林益全，按照規定10天後、也就是下週就會回到一軍，明天將先到二軍比賽。



高國輝目前在二軍出賽6場，25打數10支安打，包括3發全壘打，且每場都敲安，打擊率高達4成。



儘管高國輝在二軍表現不錯，不過，葉君璋指出，主要評估高國輝身體狀況，高國輝先前曾提過，身體不夠強壯，影響表現，因此下半季開始前會朝讓高國輝身體變成更強壯的方向調整。



對於近期潛力新秀表現，葉君璋給予肯定，強調年輕球員包括申皓瑋、蔡友達與石翔宇升上一軍表現都不遜色，上半季結束前還會再將幾名年輕球員升上一軍。



葉君璋特別點名陳勤宗，儘管一開始守備有些問題，但在二軍表現穩定，守備也有進步，會再給予球員在一軍表現機會。（編輯：管中維）1070608