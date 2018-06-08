/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 波登FII會考成績詹詠然

美食節目主持人波登自殺身亡 享壽61歲

>rss

林煜清10日先發 高國輝上半季不會歸隊

發稿時間：2018/06/08 18:49

最新更新：2018/06/08 18:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯新北8日電）中華職棒富邦悍將總教練葉君璋今天表示，林煜清可望10日先發，先前下二軍的林益全下週將歸隊，但高國輝上半季應該不會回到一軍。

林煜清先前從中繼轉任先發，5月27日本季首度先發對中信兄弟，5月30日隨即下二軍，透過比賽增加續航力。葉君璋今天賽前預告，林煜清10日將先發出戰Lamigo桃猿隊。

富邦悍將上半季確定爭冠無望，先前已開始進行一、二軍調整，趁機磨練潛力新秀，將狀況不佳的高國輝下二軍調整，林益全則因疑似腎結石而下二軍。

葉君璋表示，高國輝上半季應該不會歸隊，6月1日下二軍的林益全，按照規定10天後、也就是下週就會回到一軍，明天將先到二軍比賽。

高國輝目前在二軍出賽6場，25打數10支安打，包括3發全壘打，且每場都敲安，打擊率高達4成。

儘管高國輝在二軍表現不錯，不過，葉君璋指出，主要評估高國輝身體狀況，高國輝先前曾提過，身體不夠強壯，影響表現，因此下半季開始前會朝讓高國輝身體變成更強壯的方向調整。

對於近期潛力新秀表現，葉君璋給予肯定，強調年輕球員包括申皓瑋、蔡友達與石翔宇升上一軍表現都不遜色，上半季結束前還會再將幾名年輕球員升上一軍。

葉君璋特別點名陳勤宗，儘管一開始守備有些問題，但在二軍表現穩定，守備也有進步，會再給予球員在一軍表現機會。（編輯：管中維）1070608

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP