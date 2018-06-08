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一個月奪3勝稱運氣好 郭泓志想幫富邦奪總冠軍

發稿時間：2018/06/08 20:32

最新更新：2018/06/08 20:32

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（中央社記者黃巧雯新北8日電）中職富邦悍將投手郭泓志今年5月15日重回一軍投手丘，至今已奪3勝，暫居富邦本土勝投王，他今天直呼是運氣好，而預定今年是生涯最後一年的他，希望今年能拿下總冠軍。

富邦悍將隊投手郭泓志3月初接受睪丸腫瘤手術，5月15日回到一軍，就馬上在與中信兄弟比賽登板中繼，拿下本季首勝。

郭泓志本季戰績3勝0敗，不僅是返台加入中職最多勝的一年，還暫居富邦悍將中本土勝投王，目前出賽10場，僅1場比賽掉分，且連續8場出賽未失分，防禦率2.00。

對於短短一個月內就拿下3勝，郭泓志認為是運氣好，加上隊友守備幫忙，他強調今年調整和投球感覺，與往年並無不同，他反而認為回台加盟統一獅第一年球季，狀況才是最好的一年。

郭泓志提到，第一年球季投球時，感覺各方面都很好，只是解決打者要用比較多球數，但今年有守備幫忙，差別很大，加上多一點球路、控球，並透露除了直球、滑球外，今年有多投變速球。

郭泓志自從歸隊後，也帶給富邦悍將牛棚正面效益，牛棚表現更穩定，但他認為關鍵在於牛棚分工更精細，投手也較能掌握比賽狀況。

曾喊出今年是球員生涯最後一年的郭泓志，至今心意仍相當堅決，也不因此為感到可惜，他強調自己對每場比賽都很認真，每場比賽都會全力以赴、當最後一場比賽在丟。

從2013年10月加盟統一獅，到2017年7月加入富邦悍將，郭泓志至今還未嚐過拿下總冠軍的滋味，他希望今年能幫富邦拿下總冠軍。（編輯：管中維）1070608

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