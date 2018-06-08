不只首安首轟紀念球 申皓瑋還留首次保送球

中職富邦悍將申皓瑋（圖）3日首度靠著選球，獲得保送上壘，他8日透露，林哲瑄有特別為他保留生涯首次保送球，讓他的個人紀念球，除了首安、首轟外，還多了首次保送紀念球。中央社記者黃巧雯攝 107年6月8日

（中央社記者黃巧雯新北8日電）中職富邦悍將申皓瑋在獲得生涯首次故意四壞保送後，3日首度靠選球獲保送，他今天透露，林哲瑄特別幫他保留首次保送球，讓他目前除首安、首轟紀念球外，還有首次保送球。



申皓瑋日前累積破百打席都無保送，2日對戰中信兄弟，因獲得故意四壞保送而中斷紀錄，3日則是首度靠著選球，獲得保送上壘。



申皓瑋透露，林哲瑄有特別為他保留生涯首個保送紀念球，也讓他個人紀念球，除了首安、首轟外，還多了首次保送紀念球。



對於自己獲得首次保送受到關注，申皓瑋感到訝異，他強調，儘管選球很重要，但不是為了保送，可以攻擊的話，還是會盡量攻擊，畢竟打出去比較有破壞力。



申皓瑋今年升上一軍表現攻守俱佳，也讓人眼睛一亮，他透露，先前在二軍的時候，就把自己準備好，並告訴自己，有機會升上一軍就要好好把握。



對於同在高苑工商學弟、Lamigo桃猿隊捕手廖健富今年在一軍表現亮眼，且暫居打擊3冠王，申皓瑋並不感到意外，他認為廖健富心臟很大顆，本來實力就很不錯，是很好的選手。（編輯：管中維）1070608