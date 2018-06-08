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伍鐸奪第8勝暫居勝投王 富邦悍將2連勝

發稿時間：2018/06/08 22:56

最新更新：2018/06/08 22:56

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（中央社記者黃巧雯新北8日電）中職富邦悍將今天與Lamigo桃猿交手，富邦洋投伍鐸投7局僅失1分優質先發，加上牛棚聯手守住領先，終場以5比1贏球，富邦2連勝，伍鐸第8勝入袋，暫居本季勝投王。

上半季戰績暫居首位的Lamigo桃猿派出本土投手林樺慶擔任先發，富邦悍將則是由洋投伍鐸應戰。

富邦悍將攻勢串連，2局下靠著3支安打攻下2分，沉寂4局後，7局下先靠著失誤跑回1分，林哲瑄隨即再從桃猿中繼投手林國裕手中揮出兩分砲。

伍鐸此役投7局，僅在首局讓桃猿靠著2支安打、失誤，攻下1分，富邦悍將第8局啟動勝利方程式，郭泓志、倪福德各投1局守住領先，終場富邦悍將就以5比1贏球。

伍鐸本季第8勝入袋，暫居本季勝投王，不過伍鐸認為，除了是自己努力克服各種投球狀況、持續精進球技外，也不忘了強調是隊友功勞。

富邦悍將總教練葉君璋稱讚，伍鐸投球心理素質強，情況危急時仍能控制場面，想辦法讓失分降到最低，是目前能夠拿下8勝的原因。

富邦悍將近期靠著郭泓志、倪福德後段比賽登板後援，守住不少勝利，葉君璋認為，儘管看起來郭泓志、倪福德狀況維持很好，但未來仍會控制兩人投球局數。

今天比賽還發生一段小插曲，9局上1出局一壘有人，桃猿陳俊秀揮出中外野飛球，遭到申皓瑋接殺，但申皓瑋卻記錯出局數，將球直接丟往外野觀眾席，讓桃猿隊不費吹灰之力，攻占三壘。

葉君璋表示，看到申皓瑋轉身，「想說完蛋了」，好險沒有影響比賽結果，相信申皓瑋以後會小心。（編輯：管中維）1070608

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