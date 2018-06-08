高國慶延長賽致勝安 猿獅勝差僅剩1.5場

（中央社記者黃巧雯台北8日綜合報導）中職統一獅今天對戰中信兄弟，前9局7比7平手，10局上獅隊靠著高國慶安打攻下超前分、蘇智傑兩分砲，終場10比7贏球，因Lamigo桃猿輸球，目前兩隊勝差剩1.5場。



統一獅賽前落後上半季排名首位的Lamigo桃猿2.5場勝差，今天派出陣中王牌洋投羅里奇先發，對上中信兄弟洋投賽格威。



賽格威首局就遇到亂流，統一獅展開一輪9人次猛攻，靠著陳鏞基、唐肇廷安打，首局攻下3分；3局上中信兄弟游擊手傳球失誤，獅隊羅國龍、陳重羽連續安打，再添2分；羅國龍第5局再從賽格威敲出陽春全壘打，加上陳傑憲安打，單局合計攻下2分，幫助獅隊前5局取得7比0領先。



羅里奇投6局無失分，開季至今連續12場優質先發，僅被敲出3支安打，飆出8次三振，封鎖中信兄弟打線，但因牛棚砸鍋，無緣勝投。



中信兄弟周思齊第7局從林其緯手中掃出3分砲，9局下林智勝再擊出二壘安打帶有2分打點，單局合計攻下4分，將比數扳成7比7平手，比賽進入延長賽。



統一獅黃恩賜10局上率先安打上壘，靠著隊友推進至二壘，高國慶適時安打攻下超前分，蘇智傑隨後再揮出兩分砲，拉開比數，終場統一獅就以10比7獲勝。



由於Lamigo桃猿今天以1比5輸給富邦悍將，統一獅贏球後，兩隊勝差僅剩1.5場。



蘇智傑今天開轟後，也以12發全壘打，與中信兄弟張志豪並列全壘打王。（編輯：管中維）1070608