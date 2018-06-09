田中將大傷退 洋基逆轉4比1勝大都會

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基日籍投手田中將大8日對戰大都會隊，先發主投5局失1分，6局上因跑壘造成雙腳大腿肌肉僵硬，提前退場，將接受進一步檢查。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年6月9日

（中央社記者尹俊傑紐約8日專電）美國職棒MLB今天上演紐約地鐵大戰，洋基先發投手田中將大主投5局，因腿傷提前退場。一路落後的洋基靠著賈德納與史丹頓開轟，4比1逆轉擊敗大都會，系列戰拔得頭籌。



MLB跨聯盟比賽今天登場，備受矚目的地鐵大戰首場比賽，晚間在擠進滿場觀眾的大都會主場花旗球場開打。洋基賽前氣勢如虹，是本季大聯盟率先拿到40勝的兩支球隊之一；大都會則因打線陷入低潮，陷入6連敗頹勢。



大都會1局下給田中將大下馬威，開路先鋒尼莫（Brandon Nimmo）敲出陽春砲，大都會先馳得點，並靠著先發投手迪格隆（Jacob deGrom）壓制洋基打線，前5局一路領先。



洋基6局上發動反攻，重砲手賈吉（Aaron Judge）在滿壘情況下敲出高飛犧牲打，靠失誤上壘的田中將大跑回追平分。



田中將大渡過首局亂流，後續4局完全封鎖大都會打線，未被敲安打。田中前5局飆出8次三振，僅有一次保送，狀況看似不錯，卻在洋基追平比數後被換下場，這場比賽無關勝負。



洋基隨後公布，田中將大因跑壘造成雙腳大腿肌肉僵硬，明天將接受進一步檢查。



8局上，洋基賈德納（Brett Gardner）從迪格隆手中敲出2分砲，打破僵局。史丹頓（Giancarlo Stanton）9局上再補上一支陽春砲，本季第15轟出爐。洋基終場以4比1擊敗大都會，收下3連勝。



迪格隆前7局只被洋基敲出2支安打，失掉1分，8局上挨轟成為致命傷，吞下本季首敗。



大都會去年地鐵大戰苦吞4連敗，今晚再輸球，例行賽對洋基已5連敗。在強打塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）缺陣情況下，大都會近期打線狀況極差，近51局僅得3分，並已連5戰未得超過1分，平隊史最長紀錄。（編輯：陳俊碩）1070609



