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4年內奪3冠 勇士王朝下季拚3連霸

發稿時間：2018/06/09 11:35

最新更新：2018/06/09 11:35

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（中央社記者龍柏安9日綜合報導）勇士在總冠軍賽橫掃騎士，成為美國職籃（NBA）新科總冠軍，不僅衛冕成功，同時也是隊史近4年來所拿下的第3冠，下個球季將挑戰聯盟17年來首支3連霸的隊伍。

過去僅1960年代的塞爾蒂克、1980年代的湖人與塞爾蒂克，以及「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）分別帶領熱火和騎士，達成至少連4季殺進總冠軍賽，而勇士隊不僅連4年晉級總冠軍賽，還拿下其中的3座總冠軍。

勇士今年球季結束後，僅全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）合約是屬球員選擇權，他的去留也是勇士王朝能否延續的關鍵之一。

杜蘭特自2016-17球季加盟勇士後，已隨隊拿下2座總冠軍，彌補了他職業生涯的遺憾，今年球季開打前，他選擇降薪續約，目的就是讓球隊可騰出薪資空間，留下重要角色球員伊古達拉（Andre Iguodala）與李文斯頓（Shaun Livingston）。因此一般預料，他應會選擇留隊，至於合約金額問題，就只能交給球隊老闆傷腦筋。

細數NBA的王朝史，湖人隊、塞爾蒂克隊、公牛隊和馬刺隊，一共開創了7個王朝，其中包括90年代的芝加哥公牛隊在「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）帶領下兩度完成3連霸；1999-2001的湖人隊在OK組合布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）的帶領下3連冠；1998-2006的馬刺隊則是1999、2003、2005、2007年連續奇數年奪冠。

若杜蘭特確定留隊，下個球季勇士主力陣容幾乎維持平盤，包括柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）都還在陣中，勇士很有機會挑戰自湖人隊後，聯盟首支締造3連霸的球隊。

目前勇士頭號勁敵，就是西區勁旅火箭，今年勇士和火箭在西區決賽打到搶7，因火箭明星後衛保羅（Chris Paul）受傷缺陣，加上下半場外線失靈，勇士第3節拉出一波33比15攻勢，克服半場11分落後後來居上，艱辛拿下總冠軍賽門票。

因此勇士今夏首要之務，就是得先搞定杜蘭特合約，接下來才會思考如何強化現有的板凳深度。依照勇士制服組近年的操盤本事，有機會喬出一套具有競爭力的第2陣容組合。（編輯：黃瑞弘/李錫璋）1070609

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