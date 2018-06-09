獨木難撐騎士 詹皇是否轉隊再掀波瀾

（中央社記者李晉緯台北9日電）NBA騎士的詹姆斯本季幾乎靠一己之力將球隊帶進總冠軍賽，但獨木難撐大梁，騎士在總冠軍賽遭勇士橫掃，讓詹姆斯將轉隊尋求總冠軍的風聲不脛而走。



美國職籃（NBA）克里夫蘭騎士隊今天以85比108敗給金州勇士隊，在總冠軍賽以0勝4負遭到橫掃。騎士的詹姆斯本季獨自撐起球隊一片天，卻在隊友沒有適時提供奧援的情況下，無力與兵強馬壯的勇士抗衡，讓詹姆斯球季結束後的去留問題再度浮上台面。



關於詹姆斯將再度轉隊的傳聞不曾斷過，包括費城76人、洛杉磯湖人、休士頓火箭、波士頓塞爾蒂克，甚至對手勇士等隊都曾被提及。



但詹姆斯在總冠軍賽期間受訪時表示，對他將轉隊的假消息感到厭倦，並曾直言：「就算是我老婆、小孩說的也一樣，只要不是我說出口的都不是真的。」



高中時期就名滿天下的詹姆斯（LeBron James），2003年被克里夫蘭騎士隊以首輪第1順位選入，成為當年的選秀狀元，在打了7個球季始終與總冠軍無緣後，當時有關詹姆斯將轉隊的風聲就鬧得沸沸揚揚。



事前保密到家的詹姆斯，最後透過電視特別節目，宣布加入邁阿密熱火隊，與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成「三巨頭」，引發死忠球迷反彈。



即便風風雨雨，詹姆斯不為所動，加入熱火4季，兩度風光拿下總冠軍。在完成心願後，他在2014年球季重返騎士，誓言為克里夫蘭拿下總冠軍。



詹姆斯謹守承諾，回到騎士至今4季，全部率隊闖進總冠軍賽，並在2015-16球季為克里夫蘭奪得總冠軍金盃。



今年總冠軍賽，詹姆斯平均攻下32.5分，抓下8.5個籃板、送出10次助攻，但球隊其他選手能給詹姆斯的幫助微乎其微，儘管個人多項成績締造新猷，但團隊無力可回天，讓他只能仰天長嘆。



詹姆斯2016年與騎士簽下3年近1億美元的合約，第3年為球員選擇權，美媒預測他今年季後將拒絕執行價值3560萬美元（台幣10億4600萬元）的球員選擇權，成為自由球員，其動向將成為球季結束後的最熱門話題。（編輯：黃瑞弘）1070609