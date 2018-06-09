杜蘭特不降薪 勇士留人傷腦筋

（中央社記者李晉緯台北9日電）杜蘭特加盟NBA勇士隊後，連兩季拿下總冠軍賽最有價值球員，助勇士拿下兩座總冠軍，他雖傾向留在勇士，但透露不願降薪，勇士勢必得傷腦筋。



美國職籃（NBA）金州勇士隊今天以108比85擊敗克里夫蘭騎士隊，在總冠軍賽以4勝0負橫掃對手，拿下今年總冠軍，勇士的杜蘭特（Kevin Durant）也拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP），這是他加盟勇士後，連兩季獲此殊榮。



杜蘭特和勇士簽下2年5300萬美元的合約，今年賽季結束後，合約剩下1年，且為球員選擇權。美媒報導他將跳脫合約，但傾向留在勇士，「相信我們會找到續約的方法」。



杜蘭特傾向留在勇士，但勇士想留下他可得費神，因為去年杜蘭特與勇士簽約時，為讓球隊有更多薪資空間留住其他好手，主動「降薪」續約，當時少領約1000萬美元，但這次杜蘭特已釋出不願再降薪的想法。



2007年被西雅圖超音速隊（奧克拉荷馬雷霆隊前身）以首輪第2順位選入，在雷霆待了8個球季，杜蘭特始終與總冠軍無緣，2016年宣布加入巨星柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，讓勇士戰力更加完整。



杜蘭特加入勇士首季，勇士就在總冠軍賽擊敗由詹姆士（LeBron James）率領的騎士，杜蘭特也拿下總冠軍賽最有價值球員，本季他在總冠軍賽平均每場比賽可有28.7分、10.7籃板、7.5助攻，幫助勇士以4連勝橫掃騎士，拿下總冠軍，他個人也連兩季獲得總冠軍賽最有價值球員。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070609