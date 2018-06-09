杜蘭特蟬聯MVP 向隊友示愛：旅程比終點更棒

（中央社克里夫蘭8日綜合外電報導）金州勇士橫掃克里夫蘭騎士，拿下美國職籃NBA年度總冠軍；杜蘭特連2年獲選總冠軍賽MVP，賽後向隊友表露心聲，說跟他們同隊，自己成為更好的人，更說「旅程比終點更棒」。



美國職籃NBA歷史上，總共只有6人能夠連續2年以上在總冠軍賽拿下MVP。



在杜蘭特（Kevin Durant）之前是詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、喬丹（Michael Jordan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。



杜蘭特說：「這是一趟旅程。整個球季下來，每天起來、與這些傢伙一起共事，真的很精彩。」



杜蘭特說：「能跟這些人一起相處真是棒，不只讓人成為更好的籃球員，也成為更好的人。旅途過程比最終目的地更棒。我很開心是團隊的一分子。」



杜蘭特在封王戰貢獻20分、12籃板、10助攻，生涯首次在總冠軍賽繳出大三元；後衛柯瑞（Stephen Curry）攻下37分也是功臣。



柯瑞說：「帶著一個使命來到這裡、把工作順利完成，這感覺真是難以置信。對方有一些小攻勢，但整場48分鐘下來，我們的意志主宰了球場。」



總教練柯爾（Steve Kerr）說：「這是我們目前為止最艱辛的一次奪冠。」後衛湯普森（Klay Thompson）說：「拿總冠軍不容易，能在4年內拿下3次總冠軍簡直不可思議。」



柯瑞說：「我們利用了去年的經驗。我們料到對方將會給我們下馬威，我們予以回應並且馬上向他們反擊，為整場比賽定調。」



柯瑞在第2戰投進9個三分球，改寫NBA總冠軍賽紀錄，今天第4戰27投12中、三分外線15投7中。



柯瑞說：「我們就是知道怎麼贏球。我們每天醒來都試著進步，最終才有這一天。對我們來說能夠再度奪冠，這感覺永遠都不嫌多。」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070609