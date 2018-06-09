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史密斯首戰致命烏龍 詹姆斯隻手難擋勇士

發稿時間：2018/06/09 15:33

最新更新：2018/06/09 16:12

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NBA騎士隊遭勇士隊橫掃，史密斯首戰致命烏龍讓騎士該贏未贏，成為氣勢消長關鍵。（圖取自Cleveland Cavaliers臉書粉絲專頁www.facebook.com/Cavs）NBA騎士隊遭勇士隊橫掃，史密斯首戰致命烏龍讓騎士該贏未贏，成為氣勢消長關鍵。（圖取自Cleveland Cavaliers臉書粉絲專頁www.facebook.com/Cavs）

（中央社記者李晉緯、龍柏安台北9日電）NBA騎士隊遭勇士隊橫掃，史密斯首戰致命烏龍讓騎士該贏未贏，成為氣勢消長關鍵，加上全隊過於倚賴詹姆斯，即便他燃燒殆盡，仍無力回天。

美國職籃（NBA）7戰4勝制的總冠軍賽，連4季由克里夫蘭騎士隊和金州勇士隊交手，過去3度對決，勇士獲得其中兩次總冠軍，騎士則在2015-16球季奪冠。

本季兩軍再度交手，首戰騎士在客場和勇士一路纏鬥，上半場兩隊56比56戰平，騎士第3節打完以78比84落後，末節追到1分差，終場前4.7秒獲兩罰機會，有機會逆轉取勝。

但希爾（George Hill）兩罰中1，只能扳平比數，最後4.5秒史密斯（J.R. Smith）抓到關鍵籃板，但人在籃下的他未選擇直接進攻籃框，而是將球往外帶，也沒有將球傳給空檔的詹姆斯（LeBron James），或喊暫停重新布置進攻，時間耗盡後，雙方只能在延長賽定勝負，讓所有人傻眼。

騎士最終在延長賽後輸球，失去拿下首戰勝利和主場優勢的機會。史密斯重要時刻的大烏龍，讓騎士燃起的氣勢完全被撲滅，在總冠軍賽以0比4遭勇士橫掃。

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

此外，騎士過於仰賴詹姆斯，從東區冠軍戰已經看出端倪，他在與塞爾蒂克的第7戰打滿48分鐘，才助球隊驚險獲勝闖進總冠軍賽，賽後他氣力放盡，癱坐在旁的畫面仍讓人記憶猶新。

總冠軍賽4戰，詹姆斯都打超過40分鐘，平均每場比賽拿下32.5分、8.5籃板、10助攻，比賽關鍵或落後時刻，往往看見騎士唯一的戰術，就是將球交給詹姆斯單打，或是由他發起進攻。

騎士的進攻模式完全被掌握，讓對手能更輕易防守，也是騎士吞下4連敗，狼狽出局的關鍵。

包括本季在內，「詹皇」詹姆斯生涯已連續8季率隊闖進總冠軍賽，包含在熱火時期，他僅拿3冠。他在季後賽依例燃燒生命，場均出賽時間都在40分鐘以上，平均得分與助攻都高居全隊第1，籃板則排名第2，實在不能要求他更多了。

儘管騎士趕在今年交易截止大限前，做出大規模的換血，除控衛希爾外，包括克拉克森（Jordan Clarkson）、南斯二世（Larry Nance Jr.）與胡德（Rodney Hood）等人，或許有機會成為騎士未來的棟梁，但在現階段顯然還沒有辦法輔佐詹皇，甚至分擔他攻防兩端上的壓力。

灰狼老牌飆分型後衛克勞福（Jamal Crawford）在看過今年總冠軍賽後，也在推特上做出了註解：「就算詹姆斯非常偉大，他也不可能每一次的進攻，都維持在最佳演出，騎士的角色球員需幫助他，讓球隊更有競爭力，但詹姆斯真的需要另一個（或更多）超級球星來幫助他。」（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070609

延伸閱讀》NBA總冠軍賽落幕 詹皇自爆右手負傷打最後3戰

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