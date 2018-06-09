台北市隊打擊發揮 華南金控青少棒晉冠軍戰

107年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強戰，台北市隊9日在天母球場成功擊退嘉義市隊，闖入冠軍戰。圖為台北市隊小將場上擊掌致意。中央社記者謝靜雯攝 107年6月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日電）華南金控盃青少棒錦標賽，台北市隊陣中多名具國手資歷球員帶頭，今天4強與嘉義市隊碰頭，先發投手楊博宇好投，洪宸毅開轟，率隊以13比2、4局提前拿勝，晉級冠軍戰。



去年小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，由台北市隊取得中華代表權，但在亞太區比賽，因雨影響，最後大會決定抽籤定勝負，中華隊無緣前進世界賽。



此次華南金控盃青少棒賽，台北市隊由長安國中為主體，加入大理高中國中部、重慶、興福國中球員組成聯隊，陣中包括楊豪恩、陳冠穎、洪宸毅、李展毅等人，都是去年小馬青少棒賽班底。



台北市隊總教練陳逸松表示，有了去年小馬國手資歷，球員經驗不錯，在球隊中起帶領作用，台北市隊戰力打擊較突出，投手戰力完整。



今天4強與嘉義市隊碰頭，台北市發揮打擊優勢，首局靠著保送、失誤、李展毅適時安打先拿2分，2局靠著接連6支安打，單局攻下6分、奠定勝基，3局台北市隊再起大局，靠著保送、失誤、安打、洪宸毅敲出此次盃賽個人首轟，台北市隊單局再添5分。



楊博宇今天賽前出賽表現不算理想，但今天先發投3局被敲4支安打，失掉2分（1分責失分），有效壓制對手打線。陳逸松表示，楊博宇在市內選拔賽時表現不錯，有一定的實力，前2場出賽表現不理想，是心理建設和抗壓不足，經過調整今天出賽表現更穩定。



陳逸松表示，嘉義市隊是單一球隊組成，要打這種比賽投手戰力會比較吃緊，可以打進4強已經很不容易了，台北市隊今天打擊有發揮，全場敲出10支安打，才能順利拿下勝利，晉級冠軍戰。（編輯：管中維）1070609