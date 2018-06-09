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盧浩華亞青110公尺跨欄 生涯最佳奪金

發稿時間：2018/06/09 16:26

最新更新：2018/06/09 16:39

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2018年亞洲青年田徑錦標賽賽程9日持續在日本岐阜展開，台灣跨欄好手盧浩華（中）傳捷報，在男子110公尺跨欄決賽以13秒61摘金。中央社記者龍柏安攝　107年6月9日2018年亞洲青年田徑錦標賽賽程9日持續在日本岐阜展開，台灣跨欄好手盧浩華（中）傳捷報，在男子110公尺跨欄決賽以13秒61摘金。中央社記者龍柏安攝　107年6月9日

（中央社記者龍柏安日本岐阜9日電）帶著右後大腿拉傷的傷勢，台灣新生代跨欄「飛人」盧浩華今天在2018亞洲青年田徑錦標賽，繳出生涯最佳的13秒61並逆轉奪金，賽後他開心地合不攏嘴笑說「大爽」。

盧浩華的父親是太魯閣族，母親是阿美族，天生運動細胞就發達的他，去年在U18世界青少年田徑錦標賽男子110公尺跨欄拿下銀牌，奪下台灣隊史在世青少男子跨欄首面獎牌。

zoom in 台灣新生代跨欄「飛人」盧浩華（左）9日在2018亞洲青年田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，繳出生涯最佳成績13秒61逆轉奪金，賽後難掩開心神情。中央社記者龍柏安攝　107年6月9日台灣新生代跨欄「飛人」盧浩華（左）9日在2018亞洲青年田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，繳出生涯最佳成績13秒61逆轉奪金，賽後難掩開心神情。中央社記者龍柏安攝　107年6月9日

轉戰亞青盧浩華表現依舊神勇，今天他在倒數第3個欄架先追平領先的日本選手，接著在下個欄架順利「超車」，且保持領先率先衝線。盧浩華說：「出乎意料，因為對手沒有跑出水準，賽前我看他的參考成績比我還好，加上我右後大腿又有傷，本來以為只能拿第2。」

盧浩華透露，今天他起步後的第一個欄架，是所有欄架當中切欄最完美的：「只要第一個欄架跨得好，後面節奏就會順暢。」他搞笑地說，接下來他策略性地干擾日本對手也達到效果，大家好奇問他如何干擾，他說：「就是追上他啊，領先的被追上都會有壓力。」

盧浩華加上這面金牌在內，本屆亞青田徑錦標賽已累積3金，他強調，意外收穫這面金牌已經讓他很開心，加上又能突破個人最佳成績，簡直「大爽」。他並感謝這幾天物理治療師的細心照料，讓他可以不用帶著痛感上場比賽，也才能拿到這面金牌。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070609

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