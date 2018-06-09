洪宸毅沒壓力做自己 華南金控盃開轟

（中央社記者謝靜雯台北9日電）台北市隊洪宸毅今天在華南金控盃青少棒錦標賽開轟，去年小馬青少棒賽因為抽籤輸球，洪宸毅直言要討回來；洪宸毅是前職棒球員洪啟峰兒子，但他不覺得有壓力，「做自己就好」。



台北市隊今天4強賽與嘉義市隊交手，洪宸毅單場2安，3局敲出個人此次盃賽首轟，總計貢獻3分打點，率隊以13比2拿勝、晉級冠軍戰；洪宸毅表示，賽前教練團就有叮嚀，今天對方投手為變化球型，「把球跟進來一點」，收到不錯成效。



華南金控盃青少棒賽為2018年U15世界盃青少棒錦標賽國內選拔賽，洪宸毅去年被選入小馬聯盟小馬級青少棒錦標賽中華代表隊，但在亞太區比賽因為下雨影響，最後抽籤定勝負，中華隊無緣前進世界賽，洪宸毅直言此次想要再拚國手，「今年一定要討回來」。



洪宸毅一直都是長打能力不錯的選手，能投擅打，是前中信鯨球員洪啟峰的兒子。洪宸毅表示，平常爸爸會幫忙調整，無論心態或技術，如果場上做不好，或者態度不佳，爸爸也會很嚴厲指正，「雖然當下會不開心，但還是會聽進去」。



洪宸毅目前國三，他自評國中進步最多的地方是打擊的力量，因為爸爸的關係，更喜歡打擊，欣賞中信兄弟隊野手許基宏，「因為他打擊很豪邁」；被問起爸爸洪啟峰的明星光環會不會帶來壓力，洪宸毅則表示：「不會，做我自己就好了。」（編輯：陳怡璇/孫承武）1070609