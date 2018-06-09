申皓瑋烏龍 倪福德：若非跑不動會衝向外野

（中央社記者黃巧雯新北9日電）中職富邦悍將申皓瑋昨天記錯出局數將球丟向外野，讓跑者無條件進壘，投手倪福德當下情緒激動，倪福德今天開玩笑說：「要不是腳跑不動，就衝到中外野，在他丟球前蓋他火鍋。」



富邦悍將昨天與Lamigo桃猿隊交手，前8局取得5比1領先，9局上派終結者倪福德登板後援，被郭嚴文敲安上壘後，三振廖健富，拿下第一個出局數，隨後陳俊秀，擊出中外野飛球，遭到申皓瑋接殺，但申皓瑋因記錯出局數，接球後轉身將球丟向外野觀眾席，讓一壘跑者無條件前進到三壘，也讓倪福德當下有些激動。



申皓瑋丟完球轉身才發現自己搞烏龍，他表示，很怕影響投手投球，但學長們都覺得那一球化解當下緊張氣氛、蠻好笑，但他自己卻笑不出來，「感覺蠻糗的，有點哭笑不得」。



這記烏龍球，申皓瑋自認是很好的經驗，讓自己上了一課，賽後也連忙向倪福德道歉。



倪福德開玩笑地說：「要不是腳跑不動，就衝到中外野，在他丟球前蓋他火鍋。」



倪福德隨後也還原當下情況，看到申皓瑋轉身，就知道苗頭不對，當下只是要喊聲阻止，並強調沒有生氣，但他也不諱言比看到隊友演出美技守備還激動。



倪福德也安慰申皓瑋，「告訴他下次頭腦要清楚一點，幸好不是重要比賽」，但畢竟申皓瑋還年輕，他也不想造成申皓瑋心理壓力，今天賽前再度安撫申皓瑋，「還有一個學長林威廷陪你」。



申皓瑋烏龍球並非首例，陣中的林威廷也曾在2014年6月1日與Lamigo桃猿隊比賽中，在接殺一記飛球後，因記錯出局數，才2出局就將球丟向觀眾席。



今年申皓瑋第2個球季，目前他已保留首安、首轟球，近期林哲瑄還特別為他留下首次保送球，昨天發生烏龍球後，隊友林宥穎還在個人Instagram幫申皓瑋徵求拿回那記烏龍球。



申皓瑋聽聞後面露無奈，直說：「不知道為什麼這次升上一軍後，怎麼變那麼多顆球，不知道是好還是壞。」（編輯：管中維）1070609