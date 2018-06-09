/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登FII
>rss

申皓瑋烏龍 倪福德：若非跑不動會衝向外野

發稿時間：2018/06/09 17:36

最新更新：2018/06/09 17:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯新北9日電）中職富邦悍將申皓瑋昨天記錯出局數將球丟向外野，讓跑者無條件進壘，投手倪福德當下情緒激動，倪福德今天開玩笑說：「要不是腳跑不動，就衝到中外野，在他丟球前蓋他火鍋。」

富邦悍將昨天與Lamigo桃猿隊交手，前8局取得5比1領先，9局上派終結者倪福德登板後援，被郭嚴文敲安上壘後，三振廖健富，拿下第一個出局數，隨後陳俊秀，擊出中外野飛球，遭到申皓瑋接殺，但申皓瑋因記錯出局數，接球後轉身將球丟向外野觀眾席，讓一壘跑者無條件前進到三壘，也讓倪福德當下有些激動。

申皓瑋丟完球轉身才發現自己搞烏龍，他表示，很怕影響投手投球，但學長們都覺得那一球化解當下緊張氣氛、蠻好笑，但他自己卻笑不出來，「感覺蠻糗的，有點哭笑不得」。

這記烏龍球，申皓瑋自認是很好的經驗，讓自己上了一課，賽後也連忙向倪福德道歉。

倪福德開玩笑地說：「要不是腳跑不動，就衝到中外野，在他丟球前蓋他火鍋。」

倪福德隨後也還原當下情況，看到申皓瑋轉身，就知道苗頭不對，當下只是要喊聲阻止，並強調沒有生氣，但他也不諱言比看到隊友演出美技守備還激動。

倪福德也安慰申皓瑋，「告訴他下次頭腦要清楚一點，幸好不是重要比賽」，但畢竟申皓瑋還年輕，他也不想造成申皓瑋心理壓力，今天賽前再度安撫申皓瑋，「還有一個學長林威廷陪你」。

申皓瑋烏龍球並非首例，陣中的林威廷也曾在2014年6月1日與Lamigo桃猿隊比賽中，在接殺一記飛球後，因記錯出局數，才2出局就將球丟向觀眾席。

今年申皓瑋第2個球季，目前他已保留首安、首轟球，近期林哲瑄還特別為他留下首次保送球，昨天發生烏龍球後，隊友林宥穎還在個人Instagram幫申皓瑋徵求拿回那記烏龍球。

申皓瑋聽聞後面露無奈，直說：「不知道為什麼這次升上一軍後，怎麼變那麼多顆球，不知道是好還是壞。」（編輯：管中維）1070609

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP