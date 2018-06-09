/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登FII
>rss

氣溫驟升難適應 吳家如亞青撐竿跳銅牌

發稿時間：2018/06/09 17:39

最新更新：2018/06/09 17:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 2018亞洲青年田徑錦標賽在日本岐阜進行，女子撐竿跳決賽9日登場，台灣女將吳家如以3公尺60拿下銅牌，連續兩屆亞青賽摘銅。中央社記者龍柏安攝　107年6月9日2018亞洲青年田徑錦標賽在日本岐阜進行，女子撐竿跳決賽9日登場，台灣女將吳家如以3公尺60拿下銅牌，連續兩屆亞青賽摘銅。中央社記者龍柏安攝　107年6月9日

（中央社記者龍柏安日本岐阜9日電）日本岐阜今天豔陽高照，下午高溫飆至近30度，也影響各國撐竿跳選手發揮，台灣女將吳家如在2018亞洲青年田徑錦標賽女子撐竿跳決賽，以3公尺60拿下銅牌，連兩屆亞青奪銅。

吳家如是台灣女子撐竿跳全國紀錄保持人，她從3月南投國際撐竿跳賽開始，每月一破全國紀錄，堪稱今年度最夯的女將，也被譽為今年亞青女子撐竿跳金牌大熱門，沒想到在高溫影響下表現失常，僅以銅牌作收。

今天亞青女子撐竿跳7名選手參賽，就有3人3跳都失敗，此役要挑戰亞運參賽標準的小將林映彤，就是3跳失敗沒有成績收場。她說：「天氣太熱，身體打不開，這幾個禮拜準備得都很好，沒想到3跳都沒過，有點傻眼。」

隊友的感覺，吳家如感同身受，她表示身體有些軟軟地，力量使不出來，加上從3月起密集征戰，導致身體疲勞還未恢復，雙腿至今仍會痠痛，但她強調「這不是藉口」。

從3月開始，吳家如今年已3度刷新全國紀錄，她坦言，這次來亞青，原期待能再破全國，把狀況一路延續至8月的雅加達亞運，沒想到結果竟和2年前的亞青一模一樣，「我沒有設定過獎牌，但這個成績真的太糟糕了」。

7月吳家如還將前往芬蘭，參加世界青年田徑錦標賽，8月再前往雅加達參加亞運，她表示，接下來會強化雙腿的力量，希望在接下來的兩場賽事拿出應有的水準和成績。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070609

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP