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NBA詹皇談轉隊傳聞：此刻沒有頭緒

發稿時間：2018/06/09 17:50

最新更新：2018/06/09 17:50

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（中央社克里夫蘭8日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天以108比85大勝克里夫蘭騎士，在總冠軍系列賽以4比0橫掃完成衛冕。騎士當家球星詹姆斯賽後受訪被問到轉隊問題，他回應現在還沒有答案。

法新社報導，連續8年打進總冠軍戰的詹姆斯（LeBron James），可以動用選擇權跳脫合約在7月成為自由球員，如同他2010年離開騎士的方式。

儘管詹姆斯有可能轉隊至休士頓火箭、費城76人和洛杉磯湖人，但他也可能會選擇留下讓騎士繼續成為一支強隊。

33歲的詹姆斯表示：「我此刻還沒有頭緒，要坐下來考慮所有事情，無論我對生涯做出什麼決定，家人都是很重要的考量因素，而且會繼續這樣，所以我現在沒辦法給各位答案。」

他說：「我還要盡力投入比賽，就如我所說的，當你有目標，且你能完成這個目標，這讓我更加渴望要繼續去嘗試贏得冠軍。」

路透社報導，詹姆斯說到做到，2016年率領騎士奪得隊史首座總冠軍。這是職業美式足球NFL克里夫蘭布朗1964年拿下冠軍以來，克里夫蘭巿的首座職業體育賽事金盃。

生涯拿下3座冠軍的詹姆斯還說：「回來是因為我覺得有些事還沒完成。2年前為了能夠成為冠軍隊伍的一員，以我們當時的團隊和風格，那是我永遠無法忘懷的。」

奪冠再次失利後，騎士總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）表示：「我希望他留下來，我的意思是，我們都了解。但在這樣子輸球之後，我沒有資格談論這個問題。」（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1070609

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