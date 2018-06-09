賽前3天豪賭換將 亞青男子400接力奪銀

2018亞洲青年田徑錦標賽9日在日本進行男子400公尺接力決賽，台灣小將林昱堂（左起）、魏泰陞、盧浩華及葉守博組成的團隊以39秒72勇奪銀牌。中央社記者龍柏安攝 107年6月9日

（中央社記者龍柏安日本岐阜9日電）賽前3天，中華男子400公尺接力隊臨時換將，4名小將賽前完全沒套過棒，正式比賽魏泰陞、盧浩華、林昱堂及葉守博演出驚奇，飆出39秒72，在亞洲青年田徑錦標賽一舉奪銀。



今年亞青田徑錦標賽中華男子400公尺接力隊，原要由文華佑出賽，但教練團考量為讓他在專項男子跳遠專心備戰，才臨時抽換改由林昱堂出賽，中華隊教練黃春榮坦言：「接力本來就是一項賭注。」



臨時加入接力隊的林昱堂，也是生涯第一次在國際賽跑接力賽，他說，就是盡最大力量，把緊張拋開，希望不要成為負擔。對於新成員的加入，魏泰陞倒是沒有很在意，他笑說：「凡是都有第一次。」



身為壓軸第4棒，同時也是隊長的葉守博表示，接力是最需要默契的田徑團隊項目，雖然賽前臨時換將，團隊只有接過短棒，完全沒有正式套過棒，但「我們就是相信隊友，不懼怕交棒，我們相信在這次亞青，我們的實力是坐二望一。」



比賽尾段，葉守博靠著超強爆發力不斷縮小與日本隊的差距，最後以0.07秒之差銀恨，他說：「再給我20公尺，我應該就能超越對手。」



在男子110公尺跨欄摘金的盧浩華，在休息片刻後再次登場出賽，最後再添1銀，單日個人就進帳兩面獎牌，他說：「很開心。」不過，他也自爆，最後接棒時葉守博有個撈棒動作，導致接棒不夠俐落，如果這個小缺點有改正，他們成績應該可以更好。（編輯：管中維）1070609