/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA勇士波登FII
>rss

賽前3天豪賭換將 亞青男子400接力奪銀

發稿時間：2018/06/09 18:25

最新更新：2018/06/09 19:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018亞洲青年田徑錦標賽9日在日本進行男子400公尺接力決賽，台灣小將林昱堂（左起）、魏泰陞、盧浩華及葉守博組成的團隊以39秒72勇奪銀牌。中央社記者龍柏安攝　107年6月9日2018亞洲青年田徑錦標賽9日在日本進行男子400公尺接力決賽，台灣小將林昱堂（左起）、魏泰陞、盧浩華及葉守博組成的團隊以39秒72勇奪銀牌。中央社記者龍柏安攝　107年6月9日

（中央社記者龍柏安日本岐阜9日電）賽前3天，中華男子400公尺接力隊臨時換將，4名小將賽前完全沒套過棒，正式比賽魏泰陞、盧浩華、林昱堂及葉守博演出驚奇，飆出39秒72，在亞洲青年田徑錦標賽一舉奪銀。

今年亞青田徑錦標賽中華男子400公尺接力隊，原要由文華佑出賽，但教練團考量為讓他在專項男子跳遠專心備戰，才臨時抽換改由林昱堂出賽，中華隊教練黃春榮坦言：「接力本來就是一項賭注。」

臨時加入接力隊的林昱堂，也是生涯第一次在國際賽跑接力賽，他說，就是盡最大力量，把緊張拋開，希望不要成為負擔。對於新成員的加入，魏泰陞倒是沒有很在意，他笑說：「凡是都有第一次。」

身為壓軸第4棒，同時也是隊長的葉守博表示，接力是最需要默契的田徑團隊項目，雖然賽前臨時換將，團隊只有接過短棒，完全沒有正式套過棒，但「我們就是相信隊友，不懼怕交棒，我們相信在這次亞青，我們的實力是坐二望一。」

比賽尾段，葉守博靠著超強爆發力不斷縮小與日本隊的差距，最後以0.07秒之差銀恨，他說：「再給我20公尺，我應該就能超越對手。」

在男子110公尺跨欄摘金的盧浩華，在休息片刻後再次登場出賽，最後再添1銀，單日個人就進帳兩面獎牌，他說：「很開心。」不過，他也自爆，最後接棒時葉守博有個撈棒動作，導致接棒不夠俐落，如果這個小缺點有改正，他們成績應該可以更好。（編輯：管中維）1070609

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP