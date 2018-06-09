林志傑為富邦悍將開球 讚賞棒球賽加油氛圍

中華職棒富邦悍將隊9日在新莊棒球場舉辦主題活動「XVIII 18悍將中學主題日」，邀請台灣籃壇指標性球員「野獸」林志傑擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 107年6月9日

（中央社記者黃巧雯新北9日電）效力CBA浙江廣廈隊的「野獸」林志傑今天為中華職棒富邦悍將開球，讓林志傑感受到棒球賽氛圍，他提到現場球迷會隨著口號動作跳舞，氣氛很好。



富邦悍將今天賽前邀請林志傑擔任開球貴賓，並讓同樣曾就讀文化大學的林志傑與胡金龍挑戰九宮格，輸的人穿上對方的球衣出席開球儀式，林志傑後來穿上富邦球衣開球，但卻投了個挖地瓜的球。



林志傑透露，賽前有在室內牛棚練投，可惜正式開球時，仍投得很差。



林志傑過去也曾與同學一同進場看棒球，這次首次擔任開球貴賓，體驗比賽氛圍，他觀察到，現場球迷會隨口號、動作跳舞，直呼氣氛很好。



林志傑在開球之餘，也找上文化大學學弟、Lamigo桃猿隊陽耀勳寒暄，他提到，過去兩人在大學時期都喜歡打籃球，甚至曾一起鬥牛。（編輯：管中維）1070609





中華職棒富邦悍將隊9日在新莊棒球場舉辦主題活動「XVIII 18悍將中學主題日」，台灣籃壇指標性球員「野獸」林志傑（右）應邀開球，賽前並與富邦球星胡金龍（左）PK棒球九宮格。中央社記者張新偉攝 107年6月9日