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林曉慧打破U20全國紀錄 亞青女子100跨欄奪銅

發稿時間：2018/06/09 19:34

最新更新：2018/06/09 20:52

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2018亞洲青年田徑錦標賽賽程進入第3天，台灣田徑女將林曉慧（右）9日在女子100公尺跨欄跑出生涯最佳13秒61，也打破台灣U20全國紀錄，摘下銅牌。中央社記者龍柏安攝 107年6月9日2018亞洲青年田徑錦標賽賽程進入第3天，台灣田徑女將林曉慧（右）9日在女子100公尺跨欄跑出生涯最佳13秒61，也打破台灣U20全國紀錄，摘下銅牌。中央社記者龍柏安攝 107年6月9日

（中央社記者龍柏安日本岐阜9日電）困擾大半年的右腳跟腱傷勢，阻擋不了林曉慧參賽的決心，她在亞青田徑錦標賽女子100公尺跨欄，跑出生涯最佳的13秒61並打破台灣U20全國紀錄，為中華隊再添1銅。

中華隊在2018亞洲青年田徑錦標賽第3天，靠著男子110公尺跨欄盧浩華摘下1金，男子400公尺接力隊奪銀，加上林曉慧與女子撐竿跳吳家如各添1銅，單日進帳1金、1銀、2銅，累積共拿下3金、3銀、4銅。

雖然帶著傷勢，讓林曉慧訓練走走停停，不過她強調，在協會聘請的物理治療師幫忙協助下，讓她仍能上場比賽，今天她在最後一個欄架才被對手超越，13秒61仍打破由鄭唐秀在2年前全國中等學校運動會所締造的13秒70全國U20女子100公尺跨欄紀錄。

第一次參加亞青的林曉慧坦言，就算締造了U20紀錄與個人最佳，也成功拿到銅牌，還是有些小遺憾，因為難免會想，「如果沒有傷勢的情況下，應該可以更好。」

林曉慧說，這次比賽她要感謝很多人，除了教練、老師與物理治療師的協助，賽前很多隊友也會禮讓她先治療，就算帶著傷，她仍期許自己拚盡全力，不過她也承認，「在比賽尾段有點推不上去，有點沒力了。」

上半年度比賽一場接著一場，讓林曉慧無法好好養傷，接下來賽事告一段落後，她希望先把傷勢處理好，未來才有繼續挑戰自己極限的本錢。（編輯：管中維）1070609

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