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林旺熙好投 新北晉級華南金控青少棒冠軍戰

發稿時間：2018/06/09 19:51

最新更新：2018/06/09 20:52

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zoom in 107年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強戰，新北市隊先發投手林旺熙9日4.2局好投，加上打線適時搶分，終場以7比4擊敗對手，闖入冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝　107年6月9日107年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強戰，新北市隊先發投手林旺熙9日4.2局好投，加上打線適時搶分，終場以7比4擊敗對手，闖入冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝　107年6月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日電）107年華南金控盃青少棒錦標賽，新北市隊4強與台東縣隊交手，先發投手林旺熙4.2局好投，加上打線適時搶分，終場以7比4擊敗台東縣，晉級冠軍戰，明天將與台北市爭冠。

新北市隊先發投手林旺熙今天賽前此次盃賽僅投1局，總教練楊冠毅表示，林旺熙在母隊多任後援投手，控球穩定性好，今天關鍵4強戰讓他扛先發，他也投出不錯表現。

這場比賽台東縣隊首局靠著接連2支安打、失誤，先馳得點，新北市隊首局沒能拿下分數，2局改變攻擊策略，靠著單局6支安打、保送、高飛犧牲打，攻下6分大局、奠定勝基。

楊冠毅表示，此次的台東縣隊比較不同，過去感覺東部的球隊比較會打順風球，大比分落後時士氣容易受影響，「但這批台東縣球員很不同，儘管落後分數多，他們也一路緊咬」。

新北市隊明天將與台北市隊爭冠，楊冠毅表示：「就是想辦法贏球。」

林旺熙今天總計投4.2局，被敲5支安打，失掉4分皆非責失分，5局關鍵輔助判決沒能占上風，5局沒有投完就退場；林旺熙表示，今天出賽直球狀況不錯，變化球投不太準，雖然球隊一開始處於落後，「但上場就想著不要再掉分」。

關鍵戰役扛先發，林旺熙表示一開始上場有點緊張，靠著喊聲緩解緊張情緒，目前國三的林旺熙自評，國中3年球速進步最多，現在最快可以投到約133公里，但此次比賽打擊狀況調整的比較好，今天2局敲出高飛犧牲打，6局敲出三壘打、總計貢獻2分打點。（編輯：梁君棣）1070609

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