于孟馗再見安打 富邦5比4擊敗桃猿

中華職棒富邦悍將隊9日晚間在新莊棒球場對決Lamigo桃猿隊，10局下富邦于孟馗敲出左外野方向安打，帶有一分打點，幫助球隊奪勝。中央社記者張新偉攝 107年6月9日

（中央社記者黃巧雯新北9日電）中華職棒Lamigo桃猿今天出戰富邦悍將，桃猿終結者陳禹勳第9局救援砸鍋，讓富邦將比數追成4比4平手，10局下富邦再靠著于孟馗再見安打，終場5比4逆轉勝。



富邦悍將今天與Lamigo桃猿交手，富邦洋投羅力投6局，被敲出6支安打，飆出6次三振，掉分集中在前2局，失3分（2分自責分），桃猿隊洋投史博威同樣投6局失3分（1分自責分）。



富邦悍將7局上派賴鴻誠中繼，桃猿藍寅倫安打帶起球隊攻勢，林立揮出安打後，桃猿靠著失誤取得4比3領先，2出局後，富邦換上林克謙救火，順利化解危機。



桃猿9局下「終結者」陳禹勳登板，前8局3比4落後的富邦悍將發動攻勢，吳宗峻代打敲安，換上于孟馗代跑，靠著隊友推進至二壘，張正偉擊出安打後，于孟馗跑回關鍵追平分，將比賽逼入延長賽。



富邦悍將倪福德10局上登板成功關門，10局下靠著胡金龍安打上壘，于孟馗揮出生涯首次再見安打，率領富邦5比4贏球，收下生涯首座單場MVP。



談到10局下于孟馗上場打擊，富邦悍將總教練葉君璋表示，觀察于孟馗對戰陳禹勳成績「有點特別」，還蠻放心讓于孟馗打擊。



于孟馗指出，今年遇到陳禹勳2次都獲得保送，今天在場邊準備時，就有在研究陳禹勳球路，上場打擊時有設定直球攻擊，當下也沒想到自己會當英雄。



獲得生涯首座單場MVP的于孟馗坦言，上台時緊張到講話有點結巴，但很開心，會將首座MVP送給家人，感謝家人背後默默付出。



于孟馗10局下擊出關鍵左外野方向安打後，Lamigo桃猿總教練洪一中立即上場向裁判抗議，洪一中表示，由於那一記球是決勝點，儘管自己無權抗議，但希望裁判基於公平，能看電視重播，確認外野觀眾是否有碰到球。



爭奪上半季冠軍的Lamigo桃猿、統一獅今天雙雙輸球，也讓兩隊的勝差停留在1.5場。（編輯：管中維）1070609



