田中將大跑壘拉傷雙腿 進10天傷兵名單

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國職棒MLB紐約洋基隊今天宣布，日籍投手田中將大雙腿後側肌肉輕度拉傷，列入10天傷兵名單。田中表示，對跑壘受傷感到失望，如今只能努力復健，期盼早日歸隊。



田中將大昨晚客場先發面對紐約大都會隊，6局上趁隊友擊出外野飛球，從三壘全力衝刺跑回追平分。這是他大聯盟生涯首度得分，但他踩到本壘板後一跛一跛走向休息區，明顯感到不適。為求保險，洋基決定將雙腿後肌緊繃的田中換下場。



洋基終場以4比1擊敗大都會，地鐵大戰系列賽拔得頭籌，田中將大投5局飆出8次三振、僅失1分，無關勝負。



洋基今天賽前宣布，田中將大雙腿後肌輕度拉傷，列入10天傷兵名單，同時將工具人托萊斯（Ronald Torreyes）從3A拉上大聯盟，填補空缺。



田中將大受訪時透過翻譯表示，昨晚全力衝刺跑回本壘後，雙腿肌肉感覺很緊繃，經確認是輕度拉傷，可能需要以冰敷、機器復健等方式先治療一週，再接受觀察，「看來可能得掛免戰牌一段時間了」。



今年是29歲的田中將大效力洋基第5季，本季出賽13場，戰績7勝2敗，防禦率4.58。



田中平時在美國聯盟比賽，不需上場打擊和跑壘。他昨晚得分後返回休息區，洋基教頭布恩（Aaron Boone）馬上關切狀況，轉播人員則提及王建民2008年6月作客休士頓，面對當時還在國家聯盟的太空人隊，跑回本壘時扭傷右腳踝的往事。



被問及對國聯投手需打擊的規則有何看法，田中將大說：「我不認為有什麼特別，我從小就有在打擊，受傷是我的事，跟規則無關。」



洋基先發輪值原本就因蒙哥馬利（Jordan Montgomery）動手肘手術本季報銷而吃緊，田中受傷後，又折損一名大將。田中坦言，對跑壘受傷感到非常失望，但受傷是棒球的一部分，發生就發生，如今只能盡快讓自己復原，回到場上拚戰。（編輯：紀錦玲）1070610