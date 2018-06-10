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杜蘭特表態續留 勇士下一季挑戰5年4冠

發稿時間：2018/06/10 09:07

最新更新：2018/06/10 09:07

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（中央社克里夫蘭9日綜合外電報導）美國職籃NBA年度總冠軍出爐，金州勇士4比0橫掃克里夫蘭騎士；冠軍賽MVP杜蘭特表態下一季將會續留，而勇士正踏上3連霸之路，朝向史上罕見5年4冠紀錄邁進。

杜蘭特（Kevin Durant）說，他只需要在一筆豐厚合約上談好最後細節，就能夠留在勇士隊。如果成真，這將使下一季的勇士隊難以撼動。

杜蘭特2016年以自由球員身分與勇士簽約，相較於去別隊可享有待遇，他願意降薪使球隊能夠付得起他的薪水，並能同時保有全方位前鋒葛林（Draymond Green）、主力後衛湯普森（Klay Thompson）與三分神射柯瑞（Stephen Curry）。

杜蘭特說：「我只是想要保持進步。我覺得我還有很多地方能夠更好。所以我正在向我自己證明，我可以長遠保持下去，希望能繼續有所成就。」

杜蘭特連續2年拿下NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP），其中第3戰轟43分創下個人生涯的季後賽新高。

勇士橫掃騎士之後，4年3冠，連2年稱霸NBA，下個球季挑戰歷史成就。NBA史上只有1960年代的波士頓塞爾蒂克隊，曾經連續5年奪冠。5年4冠只出現過2次，除了上述塞爾蒂克隊，僅有草創時期1950年代的明尼阿波利斯湖人。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070610

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