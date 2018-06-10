林子偉連12場敲安 張進德單場3安手感燙

（中央社記者謝靜雯台北10日綜合報導）旅美紅襪隊3A野手林子偉持續維持好手感，今天與海盜隊比賽，4打數敲出1支安打，延續連續場次安打至12場；海盜隊2A捕手張進德打擊近況也很火燙，今天單場敲3安。



紅襪隊3A今天與海盜隊3A交手，林子偉先發打第一棒、守游擊，首局敲出飛球出局，3局選到保送，5局吞下三振，7局敲出安打，9局再吞下單場第2K；林子偉今天出賽單場4打數敲出1支安打，吞下2次三振，連12場出賽敲安，賽後打擊率2成78。



海盜隊3A今天開賽就有攻勢，首局靠著接連2支二壘打先馳得點，2局再靠著魏斯（Erich Weiss）陽春砲添分，3局再起攻勢，靠著單局5支安打、包括一發全壘打、失誤，攻下5分大局、奠定勝基。



紅襪隊今天全場敲出11支安打，但得分效率不佳，僅在7局靠著接連安打、高飛犧牲打拿下唯一1分，終場以1比7吞下敗仗。



海盜隊2A今天與洛磯隊2A碰頭，張進德先發蹲捕、打第7棒，張進德2局敲出安打，4局敲出二壘打，7局敲出滾地球出局，9局再敲出個人單場第3安；海盜隊2A今天全場敲出10安，僅比洛磯隊2A安打數少1支，但僅在首局靠著接連安打拿分，終場以1比6輸球。



張進德近期打擊狀況火燙，近5場出賽都有敲安，今天單場敲出3安，賽後打擊率升至3成50。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070610