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領英格蘭拚世界盃 凱恩今夏最大挑戰

發稿時間：2018/06/10 14:18

最新更新：2018/06/10 14:18

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（中央社記者李晉緯台北10日電）英超熱刺24歲的凱恩擔任隊長，要率1962年以來最「菜」的英格蘭征戰世界盃，體育運動頻道ESPN認為，這是凱恩今夏最大考驗。

效力於英格蘭超級聯賽托登罕熱刺隊的凱恩（Harry Kane），2017-18球季攻進30球，已連續4季的進球數突破20，另外，他在本次世界盃的歐洲區資格賽出賽6場就攻進5球，進攻火力十分兇猛。

英格蘭這次讓凱恩擔任隊長，世界盃期間除了要仰賴他的進攻火力，還得依靠他的領導能力，ESPN認為，這對凱恩來說，將是沉重負擔。

世界盃對任何球員都是極大試煉，面對世界頂尖球員的防守，任何選手在技術上、心態上的優缺點都將無所遁形，即便凱恩在英超展現他的過人實力，這些考驗仍將在世界盃等著他。

凱恩的速度並不特別突出，但他能用技術彌補這個缺點，即便對方的防守嚴密，他仍有辦法利用時間差，創造出空間起腳射門，個人的技術沒有太大問題，但外界對他最大的存疑，在於他是否能擔起英格蘭隊長的重任。

ESPN的報導指出，普遍來說，像凱恩這樣有強大火力的球員，通常都將目光放在射門，對於隊上包括防守在內的任務通常不感興趣，雖然前鋒的工作就是要為球隊進球，但凱恩這次是球隊的領導者，勢必得花更多心思在其他地方。

但從過去3季凱恩的表現來看，他總能在關鍵時刻鼓舞隊友，在壓力中展現出十足的韌性，這讓人對他的心理素質感到放心。

過去幾屆世界盃，英格蘭的表現並不出色，讓這次英格蘭隊的成員也感受到壓力，即便他們仍十分期待踏上征戰世界盃的旅途，但凱恩的領導能力將是球隊表現好壞的關鍵，他必須讓隊員更有信心，也必須適時排解大家個性、意見上的不同，甚至還得幫助大家放下其他雜務，專心在世界盃賽事。

接下來幾週，凱恩必須負責在場上領導球隊，並帶起全隊士氣，確保英格蘭能在比賽中保持活力，讓年輕的英格蘭展現對勝利的渴望，他的進攻能力、領導能力對英格蘭來說，都是尋求勝利的關鍵。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070610

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