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楊睿萱亞青女子400欄奪銀 破U18全國紀錄

發稿時間：2018/06/10 14:24

最新更新：2018/06/10 15:15

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zoom in 15歲的楊睿萱是今年中華亞青田徑代表隊最年輕的選手，10日她在亞洲青年田徑錦標賽女子400公尺跨欄決賽，飆出58秒89摘銀，並打破U18全國紀錄。中央社記者龍柏安攝 107年6月10日15歲的楊睿萱是今年中華亞青田徑代表隊最年輕的選手，10日她在亞洲青年田徑錦標賽女子400公尺跨欄決賽，飆出58秒89摘銀，並打破U18全國紀錄。中央社記者龍柏安攝 107年6月10日

（中央社記者龍柏安日本岐阜10日電）年僅15歲的楊睿萱是今年中華亞青田徑代表隊最幼齒的選手，今天她在亞洲青年田徑錦標賽女子400公尺跨欄決賽，雨中飆出58秒89摘銀，並打破U18全國紀錄。

楊睿萱在今年亞青田徑錦標賽大放異彩，她先在2天前的女子400公尺鍍銅，轉戰400跨欄再添1銀，她嘟著嘴說：「如果是金牌那就更好了。」

今天楊睿萱起跑就落後3名地主選手，她在最後200公尺發動攻勢，到最後一個欄架時一度竄上第一，不過第8道的吉田佳純在最後衝刺逆轉奪金，楊睿萱以0.46秒之差銀恨。

「我在第10個欄架，要上欄時多墊了一步，否則可以更好。」稍早已在女子400公尺拿下銅牌的楊睿萱，雖然本屆亞青包辦兩面獎牌，不過賽後她仍對最後一個欄架的表現很不滿意，她說：「這個我很難忘得了。」

其實這次比賽前，教練林進福沒有給楊睿萱任何壓力，只要她順順跑，目標是突破她在去年全國運動會締造的60秒14，她不但順利達標、奪牌，還把周雅淳在1996年所締造的59秒87的U18女子400公尺跨欄全國紀錄送入歷史，改寫了高懸22年的歷史障礙。

楊睿萱透露，比賽一開始看到3個日本選手早早衝出去，讓她嚇了一跳，「在國內比賽，很少會這麼早就開出去的」，中後段她發覺對手有些軟腳，也燃起爭金鬥志，「看她們跑得這麼快，就拚了」。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070610

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