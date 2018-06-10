魏泰陞亞青200公尺摘金 中華隊連兩屆金喜

台灣男子短跑好手魏泰陞10日在2018亞洲青年田徑錦標賽男子200公尺決賽中，以21秒05拿下金牌，賽後開心留影。中央社記者龍柏安攝 107年6月10日

（中央社記者龍柏安日本岐阜10日電）台灣男子短跑好手魏泰陞，今天在2018亞洲青年田徑錦標賽男子200公尺，靠著衝線前的壓肩，以21秒05拿下金牌，他笑說：「前幾天掉的金牌，我幫忙討了一面回來。」



2年前越南亞洲青年田徑錦標賽，中華隊靠著「台灣最速男」楊俊瀚拿下200公尺金牌，今年魏泰陞完美接棒，同樣在男子200公尺奪得金牌，也是中華隊連續2屆亞青在這個項目摘金。



魏泰陞今天成績不如昨天在預賽跑出的20秒99個人最佳成績，他坦言，今天狀況不太理想，因昨跑完200公尺預賽與400公尺接力，身體的疲勞還未恢復，肌肉也有點緊繃，能夠奪金的關鍵，他認為是決心，「出彎道之後，我是靠著蠻力去追」。



在最後衝刺階段，共有3名選手幾乎同步抵達終點，魏泰陞靠著壓肩以0.01秒之差，險勝南韓選手奪金，也因為壓得太低，讓他一度失去重心，抵達終點後跌倒在地。



成功拿下金牌，魏泰陞強調，能夠為自己、也為中華隊再添一面金牌，讓他非常開心，而賽後他也開心地說，終於可以好好睡一覺了。



這次亞青賽前，教練團喊出5金的目標，男子200公尺並未在教練團設定的奪金計畫內，但魏泰陞並不在意，他坦言教練團的評估，是以上屆奪牌成績來推算，因此他開懷地表示：「前幾天掉的金牌，我幫忙討了一面回來。」（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070610



