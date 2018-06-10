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天天加班緩解選手痛楚 亞青中華隊幕後英雄

發稿時間：2018/06/10 15:40

最新更新：2018/06/10 16:18

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zoom in 2018亞洲青年田徑錦標賽中華隊隨隊物理治療師邱元駿（右）幾乎天天一大早上工，忙到半夜才休息。他說，這份工作的最大成就就是透過他的治療，讓選手能突破個人最佳成績。中央社記者龍柏安攝 107年6月10日2018亞洲青年田徑錦標賽中華隊隨隊物理治療師邱元駿（右）幾乎天天一大早上工，忙到半夜才休息。他說，這份工作的最大成就就是透過他的治療，讓選手能突破個人最佳成績。中央社記者龍柏安攝 107年6月10日

（中央社記者龍柏安日本岐阜10日電）今年中華亞洲青年田徑代表隊，有兩名幕後無名英雄，就是物理治療師邱元駿與洪于琇，兩人每天要服務選手超過30人次，是讓選手就算帶傷上陣仍能取得佳績的功臣。

這次2018亞洲青年田徑錦標賽，拿下男子十項全能金牌的王晨佑就坦言，他的膝蓋與腳踝都有些不舒服，透過物理治療師的幫忙，讓他神奇地可以不用帶著痛感上場比賽。

昨天打破台灣U20女子100公尺跨欄全國紀錄的林曉慧，也因右腳跟腱傷勢困擾超過大半年，同樣透過物理治療師的巧手，讓她可以出賽打破紀錄，並奪得銅牌，賽後她也特別感謝物理治療師的治療與協助。

目前仍在台灣大學就讀物理治療研究所2年級的邱元駿透露，他擔任物理治療師最大的成就，就是透過他的治療，讓選手可以突破個人最佳成績，「就算沒人知道我們的工作，但選手會記得」。

為了舒緩或治療選手傷勢，邱元駿透露他幾乎天天早上7時半上工，經常得忙到半夜，雖然工時長到爆，他不以為意，他說：「這份工作需要熱情。」

邱元駿本身和田徑就有淵源，除了媽媽年輕時曾是田徑選手，他自己也曾練過田徑，他笑說：「擔任物理治療師會和教練、選手聊天，有時他們也會分享專業技術知識。」他趁著閒暇時間自己練習，去年參加台大校際運動會一般組男子標槍還拿到亞軍，讓他更有成就感。

中華民國田徑協會為感謝兩名物理治療師日夜辛勞，中華亞青田徑代表隊領隊吳清標昨也親自頒發每人新台幣一萬元大紅包。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070610

中華亞洲青年田徑代表隊有兩名幕後無名英雄，就是物理治療師邱元駿與洪于琇（右），幫助選手就算帶傷上陣仍能取得佳績，代表隊領隊吳清標（左）9日也親贈紅包感謝洪于琇等人辛勞。（田協提供）中央社記者龍柏安傳真 107年6月10日中華亞洲青年田徑代表隊有兩名幕後無名英雄，就是物理治療師邱元駿與洪于琇（右），幫助選手就算帶傷上陣仍能取得佳績，代表隊領隊吳清標（左）9日也親贈紅包感謝洪于琇等人辛勞。（田協提供）中央社記者龍柏安傳真 107年6月10日
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