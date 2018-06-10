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憶中華隊國腳生涯 陳昌源：難忘7年前首戰

發稿時間：2018/06/10 17:24

最新更新：2018/06/10 17:42

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zoom in 台法混血足球員陳昌源退役後首度訪台，10日在台北出席記者會，除為自身紀錄片宣傳造勢，在台期間也將展開足球推廣等各式活動。中央社記者施宗暉攝　107年6月10日台法混血足球員陳昌源退役後首度訪台，10日在台北出席記者會，除為自身紀錄片宣傳造勢，在台期間也將展開足球推廣等各式活動。中央社記者施宗暉攝　107年6月10日

（中央社記者李晉緯台北10日電）去年在台北田徑場率中華隊逆轉擊敗巴林，之後正式退休的台法混血足球好手陳昌源返台，今天他回首效力中華隊7年點滴，說讓他最難忘的一戰，是首次穿上中華隊球衣的那場比賽。

紀錄台、法混血足球好手陳昌源將生涯最終戰獻給台灣主場球迷的紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」預告片日前釋出，陳昌源也在近日返台宣傳，今天他先與媒體見面，暢談紀錄片相關內容及近況。

回首為中華隊效力的7年期間，陳昌源認為，雖然期間有些波折，但仍是很好的經驗，這也是他選擇將生涯最終戰留給台灣主場球迷的原因。

2017年中華隊在台北田徑場進行的亞洲盃資格賽迎戰勁敵巴林，當時雖以0比1落後大半場卻始終未放棄，比賽時間終了前，陳昌源傳出關鍵助攻，讓陳柏良進球扳平戰局，在朱恩樂頭槌建功後，中華隊逆轉獲勝，而賽後，陳昌源正式高掛球鞋退休。

談到效力中華隊期間印象最深刻的關鍵時刻，陳昌源說，有太多值得珍藏的回憶，如果硬是要選，應該是7年前，他首次代表中華隊的那場比賽。

陳昌源提到，當時他必須證明自己，「我得表現給所有期待我加入中華隊的人看」，所以壓力非常大，畢竟如果那時候表現不好，「現在大家看我的觀感或許就不一樣了」。

陳昌源也坦言，當時並不確定選擇披上中華隊戰袍是否為正確的決定，畢竟他得冒著受傷風險出賽，「但那場比賽後，我就非常確定，我要再為中華隊出賽」。

2011年舉辦的巴西世界盃資格賽亞洲區會外賽，中華隊在台北田徑場迎戰馬來西亞，雙方在上半場以2比2戰成平手，下半場陳柏良遭到犯規，並由首次代表中華隊的陳昌源操刀罰球，在他成功罰進後，中華隊以3比2獲勝，也讓陳昌源在中華隊的處女秀打響名號。（編輯：張芷瑄）1070610

台灣、法國混血的足球員陳昌源退役後首度訪台，10日出席台北記者會為「敢夢者：最後一擊陳昌源」紀錄片宣傳，並將展開14天的足球推廣活動。中央社記者施宗暉攝　107年6月10日台灣、法國混血的足球員陳昌源退役後首度訪台，10日出席台北記者會為「敢夢者：最後一擊陳昌源」紀錄片宣傳，並將展開14天的足球推廣活動。中央社記者施宗暉攝　107年6月10日
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