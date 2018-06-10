標槍失常遭逆轉 陳彩娟亞青女子全能銀恨

2018亞洲青年田徑錦標賽女子7項全能賽事10日展開，明德高中女將陳彩娟（左）在標槍項目失常，排名遭逆轉，最後名列第2摘下銀牌。中央社記者龍柏安攝 107年6月10日

（中央社記者龍柏安日本岐阜10日電）明德高中2年級女將陳彩娟，今天在亞洲青年田徑錦標賽女子7項全能的標槍項目失常，排名遭日本選手逆轉，最後她以總分4925分名列第2，獲得銀牌。



2018亞洲青年田徑錦標賽今天落幕，中華隊今天靠著魏泰陞在男子200公尺決賽摘下1金，15歲小將楊睿萱與陳彩娟則分別在女子400公尺跨欄以及女子7項全能添得2銀，4天比賽總計拿下4金、5銀、4銅，在15個參賽國中，排名第4。



賽前陳彩娟與郭千卉，原是教練團預期搶金雙保險，前5項比完，兩人排名也高居第1、2，也符合教練團賽前的期待，不料第6項標槍兩人表現失常，陳彩娟擲出33公尺48，而郭千卉也僅繳出34公尺94，反觀地主日本選手大玉華鈴飆出44公尺98佳績，總分與排名從第3躍升至第1。



壓軸登場的800公尺，陳彩娟與郭千卉分別以第5與第7完賽，最後陳彩娟以總分4925保銀，而郭千卉總分在最後又被哈薩克選手超越，排名落居第4。



賽後陳彩娟坦言，標槍原本就是她最弱的項目，加上自己的動作還不夠穩定，「越輕的東西越需要利用身體發力，我還沒抓到發力的那個點」。她透露，今天標槍比之前水準短少了4公尺。



在最後一項800公尺賽前，陳彩娟還是保持正向思考，她說：「記得教練說的，前一項比不好，就要用後面一項補回來。」她在800公尺跑出2分33秒49，並說：「比之前我最好的成績，快了3秒。」（編輯：張芷瑄）1070610