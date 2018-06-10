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帶豐偌暉球衣拚 台東縣華南金控青少棒季軍

發稿時間：2018/06/10 18:29

最新更新：2018/06/10 18:43

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107年華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍戰10日下午開打，台東縣隊帶著已故教練豐偌暉球衣一起拚，終場以9比0擊敗對手，拿下季軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯攝　107年6月10日107年華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍戰10日下午開打，台東縣隊帶著已故教練豐偌暉球衣一起拚，終場以9比0擊敗對手，拿下季軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯攝　107年6月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）107年華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍戰，台東縣隊帶著已故前教練球衣一起拚，全場敲出14支安打，中心棒次毛英傑打守俱佳，是球隊拿勝功臣，終場以9比0擊敗嘉義市、拿下季軍。

台東縣隊今天比賽首局靠著顏大衛三壘打、失誤，開賽先拿1分，4局再靠著接連安打取得2比0領先，5局台東縣隊再起攻勢，靠著保送、接連3支安打，單局再添3分、拉開領先差距，7局楊國華、賴丁誌接連三壘打，再靠接連滾地球、保送、安打，單局再添4分，順利拿下比賽勝利。

台東縣隊總教練陳彥儒表示，「我們隨時備戰，選手也沒放棄任何機會，他們的企圖心和拚戰的精神，才讓我們能夠一路打到最後」。

台東縣隊此次以桃源國中為主體組成聯隊參賽，但5月中教練豐偌暉意外溺水身亡，陳彥儒說，這一批球員是豐偌暉教練挑選出來的，雖然他離開了，但球員們更努力，希望能為他拚出最佳成績；賽後台東縣隊也帶著豐偌暉教練30號球衣一同合照留念。

台東縣隊順利拿下季軍，陳彥儒點名第4棒捕手毛英傑表現亮眼，毛英傑在母隊很少扛中心棒次第4棒，但在選拔賽扛住壓力，有不錯打擊表現。

毛英傑表示，「知道能打華南金控盃，特別加強自己的不足，也有另外做特打訓練」，能夠順利拿下季軍，毛英傑提到，「是隊友打守都很平均」，他也期許自己未來能更加強蹲捕能力。（編輯：張芷瑄）1070610

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