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逆境中保持樂觀 陳彩娟相信努力才有機會

發稿時間：2018/06/10 19:37

最新更新：2018/06/10 19:37

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（中央社記者龍柏安日本岐阜10日電）明德高中2年級的陳彩娟是本屆亞青田徑錦標賽女子7項全能銀牌，家境清苦的她樂觀正向，教練張勝煇透露，愛徒座右銘是「人生不努力永遠沒機會，但成功不可能一次到位。」

張勝煇回憶，4年前他在操場帶隊，看到陳彩娟默默地走過來問能不能加入田徑隊，「當時她的身材比較壯碩，我告訴她要練田徑可以，但恐怕得先瘦身。」

因為身材關係，陳彩娟先從投擲項目開始練起，接著張勝煇發現，因為愛徒非常有力，且在跳高、跳遠也有不錯表現，便問她要不要改練7項，她爽快一口答應。

由於父親罹患肝病無法工作，家計都在媽媽肩上，懂事的陳彩娟很早就主動幫忙、且從不喊苦，國中她每天早上5點起床上山幫忙拔菜，假日到餐廳端盤子貼補家計，她把每天壓縮出僅有的時間拿來訓練，卻選擇了田徑場上最艱苦的7項全能做主項。

「我覺得全能是最充實的項目」陳彩娟樂觀地表示，如果只是練專項，跳遠就是每天都練跳遠，「如果是全能，往好的方向想，我每天練得東西都可以不一樣，每天幾乎都是接觸新的東西，也比較有新鮮感。」

時間比人少，還要打工，但陳彩娟不認為這會影響到她的訓練，「如果我覺得練不夠，假日我就會自己去訓練。」

而且為了哄騙生病的爸爸願意出門走走，她還會裝可憐，請爸爸幫她拍訓練影片，「我很開心爸爸居然願意陪我去訓練，因為我告訴他，如果教練沒看到我練習，他會罵我。」

陳彩娟積極、正向的人生觀，是令張勝煇最佩服的地方，「一開始她的學業成績不好，她拜託老師讓她坐在第1排，現在她都是班上前3名。」之前比賽她以58分之差名列第2，她也沒有自怨自哀，反而告訴張勝煇：「差這58分，我可以再練一年。」

被問到為何要做第1排，陳彩娟坦言，如果坐在後面，她可能也會跟著大家一起玩鬧，根本沒辦法上課。

這次亞青田徑錦標賽，陳彩娟以208分之差不敵日本選手大玉華鈴，她坦言，2年後的亞青，她希望捲土重來挑戰金牌，「我其他項目都還有很多進步空間，只要我回去再練一下就可以了。」（編輯：李亨山）1070610

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