新北市拿U15青少棒代表權 送教練最好畢業禮物

107年華南金控盃全國青少棒錦標賽新北市隊以二重國中為主體組成聯隊參賽，總教練楊冠毅帶完華南金控盃後就將離隊，最後一場國內重要盃賽能率隊拿下冠軍，更讓楊冠毅感動落淚。中央社記者謝靜雯攝 107年6月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）107年華南金控盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，新北市隊陳浩恩5.2局好投，加上打線發揮，終場以10比3、6局扣倒台北市隊、拿冠軍，新北市獲得U15世界盃青少棒錦標賽中華代表權。



新北市隊陳浩恩扛冠軍戰先發，總計投5.2局僅被敲出4支安打，失掉3分責失分，6局2人出局後投出觸身球保送被換下場，由隊友李景興接手守成；新北市隊今天全場敲出11支安打，發揮打擊優勢、順利拿下冠軍。



新北市隊此次以二重國中為主體組成聯隊參賽，總教練楊冠毅因個人生涯規劃，此次比賽結束後就會離開二重，最後一場國內重要盃賽率隊拿下冠軍，楊冠毅感動落淚；楊冠毅表示，「賽前就有跟球員說，希望他們送我一個最好的畢業禮物」。



陳浩恩先前在國中棒球聯賽（硬式組）比賽期間遇到低潮，加上守備時與內野手相撞肩膀受傷，楊冠毅表示，經過梁如豪教練幫忙調整，這次比賽狀況不錯，今天出賽雖然用球數偏多，但控球狀況不錯，扮演球隊搶勝功臣。



台北市隊打擊實力不錯，楊冠毅表示，賽前就有針對配球、布局做調整，收到不錯成效；新北市隊今年先拿下小馬青少棒代表權，今天再拿U15世界盃青少棒錦標賽中華代表權，楊冠毅直言難得，他提到新北的球員來源沒有像桃園這麼充足，剛好這批球員投打實力完整，才有機會一口氣拿下2個代表權。



楊冠毅感謝在二重這4年來大家的照顧和幫忙，也特別感謝二重棒球隊總教練邱仕騰這些年來的指導，「很感動我的最後一個比賽可以拿到冠軍」。（編輯：張芷瑄）1070610



