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找回原本的陳浩恩 投出自信拚U15青少棒國手

發稿時間：2018/06/10 20:38

最新更新：2018/06/10 21:13

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zoom in 新北市隊王牌投手陳浩恩（圖）10日在107年華南金控盃青少棒錦標賽冠軍戰扛先發，5.2局好投僅被敲出4支安打，失掉3分責失分，成功率隊拿下冠軍。中央社記者謝靜雯攝　107年6月10日新北市隊王牌投手陳浩恩（圖）10日在107年華南金控盃青少棒錦標賽冠軍戰扛先發，5.2局好投僅被敲出4支安打，失掉3分責失分，成功率隊拿下冠軍。中央社記者謝靜雯攝　107年6月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）新北市隊王牌投手陳浩恩，今天華南金控盃青少棒賽冠軍戰扛先發，5.2局好投率隊拿下冠軍；陳浩恩先前因為想太多、陷入低潮，梁如豪教練幫忙找回自信，「投進去並不好打」。

陳浩恩從少棒時期就是備受矚目的好手，國中因跨學區就讀，前兩個學年不得參加聯賽和選拔賽，去年升上國三解禁，他也力求表現；陳浩恩先前參加國中棒球聯賽（硬式組）比賽期間遇低潮，新北市隊總教練楊冠毅說：「很感謝梁如豪教練把原本的陳浩恩帶回來」。

梁如豪表示，主要幫忙陳浩恩找回自信心，「告訴他上到投手丘不一定需要每球催球速，有時候先搶下好球數投起來會更輕鬆」，另外也幫忙他調整擺臂，「他本來就有一定的實力、並不擔心」。

陳浩恩表示，今天冠軍戰先發，剛上場時有點緊張，但是就想著投進去給打者打，還有隊友的守備幫忙；談起先前聯賽狀況，他提到，「那時候有點想太多，太想要解決打者」，反而造成反效果，教練團幫忙調整，鼓勵他平常心面對比賽，「教練告訴我，我的球投進去好球帶並不好打，要對自己有信心」。

國中最後一個選拔賽，陳浩恩坦言很想要再拚國手資歷，陳浩恩今天冠軍戰先發投5.2局僅被敲出4支安打，失掉3分責失分，是率隊拿下冠軍的功臣，賽後獲頒賽會「最有價值球員」、「投手獎」，他自評此次盃賽個人表現普通，「投球進步很多，心理素質更好」。（編輯：張芷瑄）1070610

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