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U15青少棒中華22人培訓名單出爐 陳浩恩入選

發稿時間：2018/06/10 21:20

最新更新：2018/06/10 21:32

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zoom in 新北市隊王牌投手陳浩恩（圖）10日在107年華南金控盃青少棒錦標賽冠軍戰扛先發，5.2局好投僅被敲出4支安打，失掉3分責失分，成功率隊拿下冠軍。中央社記者謝靜雯攝　107年6月10日新北市隊王牌投手陳浩恩（圖）10日在107年華南金控盃青少棒錦標賽冠軍戰扛先發，5.2局好投僅被敲出4支安打，失掉3分責失分，成功率隊拿下冠軍。中央社記者謝靜雯攝　107年6月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）2018年U15世界盃青少棒錦標賽中華隊22人培訓名單出爐，由投手陳浩恩領頭，當中有9名是2015年U12世界盃少棒賽國手，比賽將於8月在巴拿馬舉行。

華南金控盃全國青少棒錦標賽，新北市隊擊敗台北市隊拿下冠軍，也獲得U15世界盃青少棒賽中華隊組訓權，賽後中華民國棒球協會召開選訓會議，選出22人培訓名單，會在集訓結束後確定正式名單共20人。

此次中華隊總教練為楊冠毅，教練梁如豪、何凱翔，投手選進8人，包括陳浩恩、陳冠宇、鄧佳安、蔡誥翔、林昱珉、吳秉恩、李昌洲、彭善琮。

捕手3人分別為于魁、毛英傑和廖奕安，內野手總計7人，為劉凱彧、鄭俊瑋、董子恩、李灝宇、伍祐城、李展毅、張寶聰，外野手4人分別為林旺熙、洪宸毅、楊豪恩和李東森。

投手陳浩恩如願被選入中華培訓隊，有機會繼2015年U12世界盃少棒賽後，再度被選入中華代表隊，此次培訓隊中有9名為2015年U12世界盃少棒賽班底，當年度中華隊在U12少棒賽拿下亞軍。（編輯：張芷瑄）1070610

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