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林智勝開轟無用 施子謙率獅擊敗兄弟

發稿時間：2018/06/10 21:34

最新更新：2018/06/10 21:34

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（中央社記者謝靜雯台北10日綜合報導）中職上半季爭冠關鍵時刻，統一獅今天與中信兄弟一度打出火氣，獅隊一路領先，兄弟比賽後半段追分，林智勝本季首轟出爐，獅隊牛棚踩剎車，以8比6拿下勝利。

獅隊今天由投手施子謙先發，施子謙比賽前4局都沒有讓兄弟隊有得分機會，5局2出局後被王威晨、張志強接連敲出安打、先失1分；6局面對首名打者張志豪被敲出陽春砲、再失1分。

施子謙7局續投，接連被敲2支安打、高飛犧牲打後退場，王玉譜中繼接手沒能止血，先投出保送、接著被林智勝敲出個人本季首轟；施子謙今天總計投6.1局被敲10支安打，失掉4分責失分、拿下勝投。

兄弟由洋投萊福力先發，萊福力2局先後對羅國龍、郭峻偉與潘彥廷投出保送，萊福力明顯表達對好球帶的不滿。3局萊福力被獅隊首名打者吳桀睿敲出二壘打，接著面對首局敲出陽春砲的蘇智傑，投出帶報復意味的近身球。

萊福力連投4個壞球保送蘇智傑後，獅隊教練團明顯不滿，兩隊板凳清空，但沒有進一步肢體衝突；萊福力因為投出危險球且有挑釁行為，被驅逐出場。

獅隊今天比賽5局打完8比1領先，兄弟比賽後半段追分，5至7局、局局得分，7局打完，兄弟將比數追到6比8，獅隊8局壘上有人關鍵時刻換上王鏡銘接手，王鏡銘1.1局後援穩守，替球隊守住關鍵勝利。

施子謙拿下個人本季第7勝，也獲頒單場最有價值球員，施子謙感謝球迷支持，「現在每場比賽都很關鍵，也謝謝王鏡銘學長幫我守住勝利」；施子謙目前本季勝投數為本土投手最多，他表示不會特別去想，「團隊勝利最重要」。（編輯：吳協昌）1070610

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